Adabel Guerrero reveló que se mudó con su marido y la ex de él: “Hoy es mi mejor amiga"

Adabel Guerrero se convirtió en las últimas horas en tendencia en las redes sociales por la confesión que hizo en el Cantando 2020.

La modelo sorprendió al revelar que en su nueva casa convive con Claudia Escobar, la ex mujer de su marido, con quien tiene a Juan Cruz, Thiago y Valentino.

"Tengo un cambio de vida muy grande porque me mudé con la mamá de los nenes de Martín, la ex de mi marido que es la que me cuida a Lola", contó la bailarina y dejó atónitos a los presentes.

Y destacó la excelente relación que tiene con Claudia: “Hoy es mi mejor amiga. Y decidimos en la cuarentena, ya que ella cuida a mi hija y yo le cuido los hijos a ella, vamos a vivir juntos para poder estar juntos, porque si no no la dejan entrar al barrio”.