La emotiva carta de un ex directivo del Barcelona para Messi: “Haremos lo imposible para que te quedes y, si te vas, para que vuelvas” 

Gabriel Masfurroll es un ex directivo del FC Barcelona que cumplió funciones durante la presidencia de José Luis Nuñez (1978-2000) hasta que finalmente se terminó alejando debido a que no se sentía cómodo. “La pasé más mal que bien”, remarcó al recordar su época como dirigente.

Masfurroll creó la Fundación Alex en 2006, entidad que busca apoyar proyectos de integración a través del deporte para las personas con síndrome de Down como su hijo, fallecido en 1985 con tres años de vida.

Ahora, y simulando un diálogo con su pequeño, decidió escribirle una carta a Lio Messi, en el marco de un momento delicado para la historia del club. La Pulga decidió marcharse tras una vida en el conjunto catalán y el ex dirigente, de 67 años, le dedicó unas líneas emotivas.

CARTA COMPLETA DE GABRIEL MASFURROLL

Querido Àlex, hoy tú y yo le escribiremos juntos a Leo Messi para tratar de convencerle para que se quede, a sabiendas de que cuando Leo toma una decisión no es de forma fortuita. ¿Sabes hijo? Me rebelo a que Leo deje el Barça. Leo es de casa, pero de verdad. Llegó con 12 años y medio y él sabía muy bien lo que quería. Apostaron por el Barça y los que ahí estábamos tuvimos el acierto de acogerle y confiar en él. Nunca se nos reconoció este hito que marcó un cambio radical en la historia del club.

Leo ha sido siempre leal al club que le acogió, le cuidó y confió en él y ha devuelto con creces dicha confianza. Él, como hacen la mayoría, hubiera podido cambiar varias veces de club y ganar mucho más y decidió quedarse en su casa. Tuvo ofertas muy suculentas y tentadoras y en 2013 una que nos habría hecho mucho daño, pero Leo ama Barcelona y a su Barça, no en cambio a los que en estos momentos lo dirigen y que además ya no representan la voluntad de la mayoría.

Es cierto que estamos viviendo un año raro para todos. En circunstancias normales, Bartomeu habría dimitido, pues ha tenido crisis importantes, pero con la suerte que la covid le ha protegido de la presión social. Luego, el resultado del Bayern, anunciado y telegrafiado por Leo una y otra vez, lo ha dinamitado todo.

Àlex, sabes cuánto admiro a Leo y no está haciendo un pulso al Barça. Se ha hartado de tanta palabrería e incompetencia. La salida de Valverde fue penosa. La contratación de Setién, con todo mi respeto, ridícula desde el punto de vista deportivo. Setién, lo único que tenía es que era cruyffista. Yo también lo soy hijo, pero no estoy capacitado para entrenar al Barça. Y ahora Koeman, cuyo único mérito es haber jugado en el Dream team y haber marcado el gol de la primera Champions. Mira su currículum como entrenador. Es una réplica en muy malo de Van Gaal, con cero inteligencia emocional y ya lo está demostrando. No por ser neerlandés y haber sido discípulo de Johan vale. Cruyff fue un holandés muy latino y con un sentido de la lógica fuera de lo común y una inteligencia emocional y empatía extraordinarias. Koeman no lo aprenderá nunca.

Sólo cambiando de directiva podemos conseguir que Leo se quede, pero no sólo para jugar sus últimos años en el Barça, sino porque Leo Messi es y será siempre patrimonio del FC Barcelona. Yo haré cuanto esté en mis manos para revertir esta situación que desvela una vez más las miserias de nuestro club. ¿"Més que un club?" Lo dije cuando echaron a Valverde y lo repito ahora. Me siento avergonzado.

Leo, tienes todo mi afecto y el de nuestra familia, todo nuestro apoyo, y que sepas que haremos lo imposible para que te quedes y, si te vas, para que vuelvas a tu casa por la puerta grande. Eres uno de los nuestros y te admiramos y respetamos profundamente. Nuestra casa será siempre vuestra casa. ¡Quédate!