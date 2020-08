Viceministro de Salud bonarense: "Lo más sano es no reabrir más actividades"

El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, dijo hoy que "lo más sano es no reabrir más actividades ya que salir a la calle implica una posibilidad de contagio importante" de coronavirus.



"Estamos viendo que hay muchos casos de Covid-19 en todos lados, mucho en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), pero también en el interior del país y el mismo fenómeno se da en la Provincia", destacó Kreplak, quien sostuvo que "lo más sano es no reabrir más actividades".



Asimismo, precisó que "se está dando un crecimiento de contagios en municipios más chicos que puede tensionar el sistema de salud local".



"Hay un 64% de ocupación de camas de terapia en el AMBA, hemos superado en junio el máximo histórico de internaciones. Estamos trabajando con una gran tensión sobre el sistema de salud y los trabajadores", destacó el viceministro de Salud bonaerense en declaraciones a radio Provincia.



Kreplak indicó que en un escenario donde "no hay clases, los adultos mayores están en sus casas y las actividades recreativas están prohibidas hay esta enorme cantidad de casos", por lo que advirtió: "entonces debemos pensar cómo hacer para reducir la cantidad de casos".