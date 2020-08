Leandro Díaz en Estudiantes: "Estoy para jugar ahora mismo"

El último refuerzo de Estudiantes, Leandro Díaz, fue presentado esta tarde como nuevo jugador del plantel que dirige Leandro Desábato. Y lo hizo mediante una conferencia de prensa realizada vía Zoom.

Aseguró que si fuera por él está para jugar ahora mismo y sobre la posición en la cancha dijo que le gusta jugar más solo arriba, pero puede hacerlo con un compañero "como lo hice con Toledo en Atlético".

Contó que antes que terminar 2019 se lesionó y tuvo que trabajar mucho para agarrar ritmo. Por eso se perdió aquel encuentro contra el Pincha en la inauguración del estadio.

"Soy hincha de Atlético Tucumán y en su momento dije que sólo pensaba en Atlético para que no se molestara la gente. Pero cuando me dijeron que la chance era real me puse muy nervioso. No pude dormir y me dolía la panza", recordó de sus primeras palabras cuando todavía era jugador del Decano y empezaron los rumores de su llegada a Estudiantes.

Por último aseguró que "Zielinski, Shurrer, (Luis) Zubeldía y el Vasco Azconzábal fueron los técnicos que más me marcaron". Y que este arribo le permitió saldar una cuenta pendiente con Tato Medina, el ex jugador albirrojo, coterráneo suyo, que siempre dijo era un delantero ideal para Estudiantes.

