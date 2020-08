¿Esclavo de sus palabras? Una vieja entrevista de Bartomeu le daría la razón a Messi

En las últimas horas apareció el video de una entrevista que brindó Josep Bartomeu el año pasado, para la televisión oficial del FC Barcelona, en el que confirma que Messi se puede ir antes de que empiece la tenporada 2020/21.

Messi tiene un contrato que firmamos hace dos años, de cuatro años, en el que en el último, en la temporada 2020-21, antes de empezarla, puede dejar el Barcelona. Para dejar el fútbol o para irse a otro sitio. También lo tenían otros jugadores como Xavi, Iniesta o Puyol cuando renovaron por última vez", había declarado Bartomeu.

"Lo que ocurre es que este tipo de jugadores, y Messi, son tan culés que dudo que se vayan a otro club. Tienen que tener la libertad, porque se la han ganado, de decidir ellos su futuro y cuándo quieren dejar de jugar al fútbol. Yo no sufro, Messi es muy culé y no tengo ninguna duda de que seguirá jugando en el Barcelona, y espero que muchos más años, no sólo hasta 2021", agregó en su momento.