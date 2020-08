Evolución del COVID en La Plata: los casos ahora se duplican cada 22 días

La Ciudad atraviesa el momento más delicado de la pandemia por coronavirus entre cifras que causaron fuerte impacto y otros datos a los que prestan atención los especialistas y que por estas horas dan alguna señal alentadora en el marco de un cuadro complejo.

Después de que en las últimas 48 horas la cifra de muertes por Covid-19 en La Plata diera un abrupto salto al sumar 51 decesos, desde la Municipalidad de La Plata salieron a aclarar que eso se debió a un retraso en la carga de datos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). Y señalaron que entre esos decesos se contabilizan, por caso, fallecimientos ocurridos en junio, julio y principios de agosto y que, por motivos no aclarados, hasta ahora no se habían cargado al sistema.

“El SISA es un sistema nacional; hacemos un análisis de los datos, pero no somos los generadores”.

Enrique Rifourcat,

Secretario de Salud municipal

“No refleja la realidad de los fallecidos de los últimos días. Nosotros tuvimos en los últimos 13 o 14 días 30 fallecidos, no en un día”, aclaró el Secretario de Salud municipal Enrique Rifourcat. “Desde el municipio nos enteramos lo que va sucediendo a través del SISA, que todos los días nos envía a las 19 horas un reporte (...) Pero de estos fallecimientos hay alguno que fue en junio, otros en julio y otros de los primeros días de agosto. El día 26, por ejemplo, había dos muertos”, resaltó. Por eso, dijo, “es un dato que nos duele, nos molesta. La realidad que estamos viendo no es la del día anterior. Nos gustaría saber la realidad en el momento en que pasa”. Y aclaró: “El SISA es un sistema nacional, nosotros lo que podemos hacer es un análisis de los datos que recibimos, pero no somos los generadores”.

Ahora bien, en medio de la polémica por la carga de datos de fallecimientos, desde la Comuna mostraron otros indicadores que vienen siguiendo de cerca. Uno es el de la tasa de duplicación de contagios, que en la Ciudad es de 22 días.

Ese índice y el R0 (cuántas personas contagia en promedio cada infectado) son los dos principales datos que se miran a la hora de analizar posibles flexibilizaciones de la cuarentena.

¿Y 22 días es mucho, poco o lo esperable? Por lo pronto es una mejora respecto a lo que ocurría hace dos semanas, cuando los casos se doblaban cada 14 días.

El dato de duplicidad de casos es de vital importancia y tiene una estrecha relación con el R0, es decir, el coeficiente de infectividad. ¿Qué es eso? Es el número de casos, en promedio, que van a ser causados por una persona infectada durante el período de contagio.

“(La tasa de duplicación de contagios) es un dato muy importante para saber cómo está circulando el virus, o bien cómo va cambiando, porque esto cambia permanentemente”, explicaba a EL DIA, en un reciente artículo, el infectólogo Guillermo Docena.

El ex titular de la Sociedad Argentina de Inmunología señalaba en aquella nota que “normalmente se piensa que el coeficiente de infección es de 3 ó 4. ¿Qué implica esto? Que una persona infectada va a infectar a otras 3 ó 4. Pero, obviamente, eso también va cambiando con el contacto”, indicó, para señalar que “si se está en cuarentena y no hay contacto entre la gente, ese número baja. Por ello, cuando se explica el aislamiento se habla de tener el índice por debajo de uno. Eso se va regulando con la distancia social o la interacción entre las personas”, puntualizó.

¿Y cómo está actualmente la Ciudad respecto al RO? Según el Municipio, “el punto más alto se observa el 16 de julio (1,6), fecha desde la cual, la tasa de reproducción en la ciudad inicia un descenso sostenido obteniendo el mejor índice el 16 de agosto (0,7)”, mientras que esta semana rondaba el 0,8.

Otro dato es que La Plata presenta 1.132 casos de coronavirus cada 100 mil habitantes. Esto significa que “dentro de los municipios que se encuentran en la fase 3 de la cuarentena la Ciudad está posicionada como el tercer distrito con menos cantidad de casos” (ver gráfico).

En cambio, la tasa de letalidad sí mostró un empeoramiento, ya que el 19 de agosto se situaba en 1,4 por ciento y la cifra actual alcanza 2,09 por ciento. El indicador mostró un notorio cambio al cargarse las cifras que estaban retrasadas en el SISA.