Realizaron dos trasplantes de un donante en el Hospital Ludovica

Entre números de coronavirus que se disparan en la Ciudad y una situación sanitaria que sigue en alerta, las buenas noticias terminan siendo una bocanada de aire. Anteanoche el Hospital de Niños platense fue escenario de un hecho que no sucede todos los días y que le salvó la vida a dos pequeños: dos trasplantes renales de un sólo donante.

El equipo del Sor María Ludovica trabajó desde las 21 de ayer hasta las 4 de la mañana de hoy en una operación que, en los casi 20 años que vienen realizando este tipo de procedimientos, se dio por tercera vez y son poco frecuentes en pacientes menores. Por caso, los chicos que fueron sometidos a los trasplantes ayer tienen entre 7 y 10 años y, quizás lo más importante, se encontraban en perfecto estado de salud a menos de 24 horas de haber entrado al quirófano.

“Lo destacado es hacer este tipo de cirugías en pandemia y en un hospital público”

Los riñones fueron recibidos por un donante cadavérico de Mendoza, por lo que hubo que actuar con extrema rapidez y coincidió con que en la lista de espera se encontraban los dos niños que son pacientes del nosocomio platense.

Sebastián Tobia González, Jefe del Servicio de Urología del Hospital de Niños y quien durante 5 años fue Jefe del equipo de Trasplante, fue uno de los que participó del exitoso procedimiento médico. “Tuvimos la suerte de poder adjudicar los dos riñones del donante a dos de nuestros pacientes”, manifestó ante la consulta de EL DIA respecto a la operación, y agregó: “Es menos frecuente en pediatría porque hay menos trasplante renal en chicos que en adultos. Como hay más pacientes en lista de espera en adultos es raro que le toquen al mismo centro dos riñones. No es habitual”.

Además contó que estos dos pacientes pediátricos, residentes del interior de la Provincia, arrastran patologías de origen, con problemas de insuficiencia renal. “Lo más destacado es la chance de hacer este tipo de cirugías en pandemia y en un hospital público. Y además que hoy mismo ya estén orinando, signo de una buena respuesta al trasplante a menos de 24 horas de la cirugía”.

Respecto a estas operaciones en particular aseguró que “tiene una diferente logística. El equipo de trasplante es uno solo, no es que hay más gente. Estuvimos desde las 21 hasta las 4 de la mañana, haciendo uno atrás del otro”. Y agregó: “Trabajamos con anestesistas de guardia, por lo que el personal de quirófano estable es limitado. No se puede hacer en simultáneo con dos equipos distintos. Es un orgullo que se pueda hacer en este hospital”.

Con los de ayer, el Hospital de Niños ya realizó 112 trasplantes renales desde diciembre de 2001 y fue en abril de 2002 cuando llevó a cabo el primero. Mientras que el último de este tipo (dos de un mismo donante) se registró en el mes de marzo de 2018. “Se hizo un doble de esfuerzo. No es lo mismo controlar una operación que dos”, destacó Tobia González. Ayer el equipo lo conformaron dos anestesistas, dos instrumentadoras, dos cirujanos vasculares, dos urólogos y dos nefrólogos del servicio de Nefrología del Hospital.

“Por protocolo tenemos que tener el hisopado negativo de los pacientes para el trasplante porque los chicos van a inmunosupresión. Es por eso que los hisopados se hicieron en tiempo récord”, explicó.