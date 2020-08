Tenían una “narco ambulancia” para distribuir cocaína que luego vendían al menudeo

Una banda narco que encontró el modo de sortear sin sobresaltos los controles de seguridad en plena pandemia fue desbaratada en las últimas horas en Morón: usaban una ambulancia para trasladar la droga a los domicilios donde la fraccionaban y alistaban para el narcomenudeo. Y mataban dos pájaros de un tiro: ¿Quién iba a controlar un vehículo sanitario bajo estas circunstancias?

En cinco allanamientos, la DDI Morón detuvo a cuatro personas, entre ellas al presunto jefe de la organización y chofer de la ambulancia, y secuestró, entre otras cosas, más de un kilo y medio de cocaína, informaron fuentes oficiales.

Esta historia sale a la luz un mes después de las escandalosas declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, que en una reunión con conductores de vehículos médicos municipales sostuvo: “Yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”. La escena fue filmada y viralizada por redes sociales, lo que derivó en la apertura de un expediente judicial por el presunto delito de encubrimiento. En esa causa declararon ya 15 testigos y el jefe comunal presentó un escrito, sin que avanzara mucho más en los tribunales federales de San Martín.

En el caso de las últimas horas, que investiga la UFI N° 6 de Morón, los imputados no son empleados de Salud ni de una empresa de emergencias médicas.

“Uno de los investigados compró un lote de ambulancias que se habían puesto a la venta y nunca les sacó las calcomanías para usufructuar el beneficio de que al ser un vehículo que podía estar afectado al operativo sanitario para combatir el Covid-19 no iba a tener impedimentos para poder circular”, afirmó un pesquisa.

Antes de hacer los registros se montó un operativo encubierto con gran cantidad de policías de civil (algunos de ellos escondidos en baúles de automóviles), que desde la madrugada del día anterior “mantuvieron monitoreados los movimientos de los sospechosos”, hasta el momento del inicio de la venta diaria, detallaron.

En los allanamientos también secuestraron, además de la droga y la Renault Master acondicionada como ambulancia. 250.000 pesos, 800 dólares, una carabina, un pistolón, balanzas de precisión y uniformes de emergentólogos.