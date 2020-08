El terapista que explotó: “Me salió de adentro el trabajo que hago hace 30 años”

El trabajador de la salud que fue noticia en nuestra ciudad por un discurso improvisado que dio en la puerta de la Casa Matriz del Banco Provincia para que se respetaran las distancias sociales, habló con la prensa este mediodía y contó por qué decidió hacerlo y cómo tomó algunas reacciones agresivas de la gente.

“No me imaginaba que iba a tener tanta repercusión el video, estaba haciendo un trámite para mi mamá que es insulina dependiente y no quería que viniese el banco. Cuando llegó estaba la chica policía pidiendo por favor distanciamiento y la gente protestaba. Entonces me salió de adentro el trabajo que vengo haciendo hace 30 años en Salud de la Provincia, que es algo comunitario en un programa de medicina, y le dije a la gente. No imaginé que me estaban filmando”, contó Enrique Girotti.

Y agregó que por su trabajo, está acostumbrado a generar conciencia en la gente mediante campañas de medicina comunitaria: “Estoy acostumbrado, trabajé con los hospitales móviles de la Provincia, hacíamos medicina comunitaria, vacunaciones, y estamos acostumbrados a hacer ese trabajo. Ir a los barrios, vacunar, trabajo de dengue, cólera, gripe A, y acostumbrado a decir ‘mamá venga a vacunar al nene’ o ‘señora dese la vacuna de la Gripe A’, me salió de adentro”

Si bien algunas personas le reprocharon cuando comenzó a hablar delante de la fila, confió que “no me resigno, me pasó en otro banco también, que había chicos comiendo helado y les dije del barbijo y me puteó. Y se lo repetí, ‘si no querés cuidarte vos, cuidame a mi’”.

En cuanto a si hoy vio una mejora respecto a las distancias en la fila del mismo banco, señaló: “Veo que se está movilizando un poco más, pero el banco no tiene la culpa, las chicas de policía le pedían a la gente que no se amontone y contestaban con puteadas”.

Por último, respecto a los números de contagios y muertes que se ven en la región, sostuvo que “son preocupantes, la Provincia trabaja muy bien, el Ministro de salud se está poniendo la pandemia al hombre, lo veo en los hospitales. En La Plata controlan la temperatura, pero no sirve solo eso, sirve el distanciamiento social y que se salga lo necesario. No con una fiesta con 100 personas. La gente tiene que tomar conciencia”

EL VIDEO QUE SE VIRALIZÓ

En el video que comenzó a circular por todos los medios, incluso nacionales, el protagonista señalaba: "Yo no tengo la culpa, están entrando de a poco… ¿Ustedes están viendo lo que está pasando acá? Están entrando de a poco al banco pero ¿se están dando cuenta que están todos juntos?”.

“Soy empleado hospitalario de la Provincia de Buenos Aires. Es terrible lo que está pasando acá, no hay distancias entre el uno con el otro. Yo no tengo la culpa. Les estoy diciendo esto porque es un bien para ustedes”, agregó.

Con un claro tono de bronca, especialmente por los reproches que recibió, nunca esperó que sus palabras se hagan viral.