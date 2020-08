En el Pincha, por ahora que nadie toque el número 18​

La vuelta a los entrenamientos el próximo lunes 10 de agosto aceleró diferentes temas, cuando por lo menos se pensaba del día 17 en adelante. Por un lado, ya hay certeza para la vuelta a las prácticas y se apunta a que el torneo arranque a fines del mes de septiembre y con todos estos datos José Sosa que continúa en medio de sus vacaciones junto a su representante tendrán un panorama más claro pensando en la decisión que debe tomar el futbolista.

El Principito, que hace una semana se fue de vacaciones a España con su familia, debe definir si acepta el ofrecimiento de volver a Estudiantes o seguir en el Trabzonspor donde acaba de ganar la Copa de Turquía. El futbolista de 35 años quería una certeza sobre cuándo volvería el fútbol en nuestro país, y desde el último martes por la tarde la tiene.

Pero más allá de la expectativa que hoy todo el mundo Estudiantes tiene por la posible vuelta de Sosa, la situación de Marcos Rojo no es menor. En ese sentido, el futbolista sigue en nuestra Ciudad y hasta se lo pudo observar acercándose a la olla popular que se desarrolló en el barrio Las Quintas por el 115° Aniversario del Club.

Tal cual adelantó de manera exclusiva este medio en su edición del sábado 18 de julio pasado, el futbolista no solo tenía decidido que no iba a volver a Inglaterra, sino que desde su representación se iba a solicitar un permiso especial al Manchester United para que Rojo pudiera entrenar con el plantel de Estudiantes cuando la actividad regrese.

En ese sentido, el club inglés ya dejó en claro que no lo tendrá en cuenta y su técnico explicó que no lo esperan por ahora. En las últimas horas Rojo contó algo de la charla con el entrenador, Ole Gunnar Solskjaer, quien le fue sincero: “No necesito decirte, vas a venir aquí, tienes que estar solo durante 15 días y no voy a contar contigo porque no has entrenado durante 4 meses. Después de la Europa League habrá dos semanas libres, venga cuando estemos a punto de comenzar”, fueron las palabras del DT del Manchester United.

Ante esto, el representante de Rojo inició las tratativas para que le den un permiso para al menos poder entrenar en Estudiantes, y si es posible, tal vez luego llegar a un acuerdo para un préstamo hasta el mes de diciembre en el Pincha.

Es por ello que si el próximo lunes 10 de agosto el plantel profesional de Estudiantes vuelve a entrenar en City Bell, la ropa con el número “18” no la ocupen... Rojo va a estar allí.