El intendente de Pinamar sobre la próxima temporada: "No sé si va a haber boliches"

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, desafió al ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien puso en duda la temporada de verano en la Costa Atlántica y sentenció: “En Pinamar va a haber temporada”.

En declaraciones radiales, agregó que “en mi caso, como intendente, no podría decir que no estamos trabajando. Estamos trabajando con el ministro Lammens y el ministro Augusto Costa para tener una temporada”. En ese marco, destacó que “no va a ser una temporada como el año pasado. Pero va a haber una temporada. No sé si va a haber boliches y no me imagino mega recitales”. Además agregó que “podemos pensar en hisopados en la gente para que puedan viajar”. Y focalizó que “no tenemos una expectativa desarraigada de la realidad”.

En ese sentido, el jefe comunal explicó que en Pinamar existen muchos propietarios no residentes y evaluó la posibilidad de que esa gente pueda ir a sus propias casas. “Estamos trabajando con expectativas y esperanzas de que aumente la velocidad de los testeos y los tiempos de los resultados para que no repercuta en la hotelería”, indicó.

Además, al ser consultado sobre la temporada teatral Yeza adelantó que están evaluando la posibilidad de armar “espectáculos chicos al aire libre”. “En Pinamar tenemos muchos bosques y hay lugares donde se arman anfiteatros naturales”, explicó.

Por otro lado, el intendente, que fue diagnosticado con coronavirus hace menos de una semana, aseguró que se siente bien al igual que su familia.

“No sé en qué momento me contagié porque estaba siendo muy cuidadoso. Creo que me afectó más la susceptibilidad que la enfermedad en sí”, indicó en diálogo con Jorge Lanata.