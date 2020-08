Contra todos: Rial disparó contra la grieta, criticó a una diputada y fue contra el feminismo

A “Intrusos” lo denunció el INADI por hacer bromas de “famosos que envejecen como señoras” dentro de la sección de Los Escandalones, y a Rial no le gustó nada: tan mal le cayó que mientras ensayaba una especie de editorial sobre los “puñitos” de Leuco (ver Pág. 26) terminó apuntando contra una diputada antes de, de yapa, dejar una frase sobre el feminismo que levantó polémica. Completito.

Rial comenzó hablando del polémico gesto que tuvo Diego Leuco, celebrando cuando su compañero anunciaba la cantidad de contagios esperados de COVID para la próxima semana (el periodista dijo que celebraba pasar adelante en el rating): “Nos está comiendo la grieta y la ideología. Es canallesco pensar que cualquiera puede festejar la muerte, sea Leuco o Diego Brancatelli”, disparó Rial. “Nos comió la grieta”, agregó.

El conductor estaba lanzado: “Hay parte del periodismo que hoy tiene tufillo golpista, a algunos los conozco y otros son amigos. Y los medios no puedo creer lo que están haciendo”, tiró el “Intruso”, antes de que la conversación fuera virando al tema que le interesaba: la denuncia del INADI contra su programa.

“Estamos entrando en una locura y poniéndole un cinturón a la manera de expresarnos”, afirmó, ligando ambos temas, antes de contar que habló con Victoria Donda, titular del organismo. “Le hacemos cada día un agujerito más a un cinturón, y si querés hablar, tenés que pensar diez veces y ver si es hombre, mujer, trans, negro, blanco, gordo o flaco, para no joder a nadie. No podés, y va a llegar un momento en el que no vamos a tener de qué hablar”, sostuvo el presentador.

“Acá se empezó la joda con eso de envejecer como una señora. Pido disculpas si ofendimos a alguien”, retrocedió, sin embargo, Rial, pero entonces salieron al rescate de la ofensiva sus panelistas: Pallares lo interrumpió y le preguntó si realmente cree que alguien se sintió mal por lo puesto al aire en Los Escandalones, para luego opinar fastidiado que “quiero ver la hilera de abuelos enojados por eso, y no los políticos, políticas y las periodistas que agitan a los políticos por esto. Detrás de todo esto hay un montón de periodistas que quieren pasar factura a este programa porque contamos las internas de un canal de noticias y un canal de aire. Me gustaría encontrarme con la fila de gente que viene a putearnos”. Claro: Rial y su programa habían comentado al aire las internas de Todo Noticias y El Trece. Para Lussich, la denuncia presentada fue “azuzada” por el canal, e incluso apuntó directo a Lorena Maciel.

Se sumó Lussich: “Pienso que estamos en el delgado límite de que me digan lo que tengo que decir. Creo que en esta hay una guachada grande y estamos en un punto en el que nuestra libertad de expresión está siendo amenazada”.

Y el trío siguió, picante: “¿De verdad hay una diputada que tiene tiempo para preocuparse por un segmento de un programa de espectáculos? ¿O es un chiste más?”, preguntó Pallares, en relación a Gabriela Cerruti, quien señaló el “edadismo” de la sección de “Intrusos”. Lo que siguió fue una perlita del conductor: “Dicen ‘¿dónde está el feminismo de Rial?’, y yo no soy feminista. Feministas son ustedes. No yo. Lo único que hice fue un error y lo pagué muy caro: darle espacio al feminismo en este programa. Como nosotros navegamos afuera del radar, no nos toman en cuenta. Somos los pelot... de la tarde”. Tremendo.

Y no se detuvo ahí: “Acá tuvieron el lugar, se armó, tuvieron las voces, pero eso no me convierte en feminista, no lo puedo ser. En ese momento dije que era un machista en recuperación, y lo sigo siendo. Cuesta mucho, no me dieron el alta todavía y no sé si me lo van a dar porque soy viejo y cuesta. No soy feminista, son ustedes, las chicas. Nosotros las acompañamos de lejos, pero ahora, el caso de Gabriela Cerruti es raro”, continuó el periodista.

“Es rara su doble vara. Cuando hacía sus campañas políticas, fracasaba. Cuando sacaba sus libros, recurría a tipos como yo, que le dábamos espacio. Hoy es una marginal de la política y del periodismo. No tiene un lugar”, disparó Rial, antes de concluir que “muchos se hicieron ricos con la grieta, y hoy nos está atravesando. A periodistas y actores. Si hubiese otro presidente en este momento, estarían subidos a la Pirámide de Mayo, harían teatro callejero. Lo digo yo que no lo oculto, soy peronista. Acá, la Asociación Argentina de Actores es más papista que el papa”, siguió el presentador. El tema de los artistas ya había sobrevolado en el debate, y regresó en ese momento: “En otra época, la Asociación Argentina de Actores estaría tomando otras medidas. Con otro gobierno estaría diciendo: ‘Tenemos que salir, la p... que lo parió, rompamos todo’. Pero como hay un parentesco ideológico, y está bien, tratan de bajar en nivel y lo tiran para afuera. A ellos se los come la grieta que inventaron los medios, y eso le pasó a Diego Leuco ayer”, declaró el líder de “Intrusos”.