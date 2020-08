El sugestivo tuit de Tini Stoessel luego de que vieron a su ex novio Sebastián Yatra junto a Danna Paola

La separación entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra sigue dando que hablar: el cantante colombiano fue visto en los últimos días junto a la artista mexicana Danna Paola, señalada como su nueva pareja, y la ex Violetta subió un sugestivo mensaje a su cuenta oficial de Twitter.

“Tu me dañaste el corazón y te escribí esta canción”, manifestó Tini en las redes, algo que despertó todo tipo de rumores entre los fanáticos. La mayoría interpretó que le estaba mandando un indirecta a su ex pareja, con quien terminó la relación en mayo.

Yatra se encuentra en Miami para participar de la entrega de los premios Juventud, que se llevarán a cabo el próximo jueves, alojado en el mismo hotel en que está instalada la cantante mexicana Danna Paola, quien también participará de la ceremonia

tu me dañaste el corazón y t escribí esta canción — TINI (@TiniStoessel) August 9, 2020

En el último tiempo, Yatra convive con fuerte rumores de romance con Danna Paola, con quien lanzó su último tema "No bailes sola". Además del intercambio de likes, pícaras declaraciones y algunos mensajes en las redes, en el último posteo de la artista, el colombiano volvió a plasmar otro corazoncito y los fanáticos no lo pasaron por alto.

Sin embargo, la cantante mexicana resaltó en varias oportunidad las virtudes y cualidades de su colega, al que definió como “una persona divertida”, por lo que agregó “quién no se enamoraría” de él. “Sebastián es una persona tan divertida, tan buena persona, que justo yo creo que ¿quién no se enamoraría de Sebastián? Es como decir que no te enamorarías de Brad Pitt, por supuesto que sí”, lanzó Danna.