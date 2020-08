Magui Bravi: “Le tengo más miedo a lo real que a lo paranormal”

“Es una emoción muy grande”, dice, del otro lado del teléfono, Lucía Magdalena Ana Bravi, más conocida por su apodo, Magui, sobre “The 100 Candles Game”, su primer protagónico en cine, y en una película internacional, nada menos. Para la platense que apareció hace casi una década en las pantallas con el “Bailando”, es la culminación de un sueño logrado: Magui ha construido en una década una carrera multifacética que incluye danza, conducción, fitness, moda y redes, y con esfuerzo, estudiando y apostando por proyectos que la desafiaran, “de a poquito, remando”, se ha ganado un lugar como actriz, primero en teatro y ahora en la pantalla grande.

Y cuesta no relacionar esa disciplina, esa perseverancia, a lo que mamó desde chiquita, cuando solo con seis años comenzó sus estudios en la escuela del Teatro Argentino con sueños de ser primera bailarina de un ballet. Con el paso de los años, Magui tendría que comenzar a trasladarse a Buenos Aires para estudiar, convocada por escuelas como la de Julio Bocca y el Teatro Colón, sacrificando una vida adolescente “normal” para pasar los días practicando, o arriba de un micro. No hubo viaje de egresados.

Pero siempre miró hacia delante, y alcanzar un protagónico en cine, y en una película internacional, en la que comparte cartel, por ejemplo con Amy Smart, parece ser la reivindicación de tanto esfuerzo.

- Tu primer protagónico, en una película internacional. ¿Qué sentiste cuando te llegó la propuesta para ser parte de “The 100 Candles Game”?

- La propuesta me llegó por parte de Nicolás Onetti, que tiene una productora, Black Mandala, que distribuía “Madre”, que ahora está en Flow y donde yo tengo un pequeño papel. Vieron la película y decidieron mandarme un casting, que se hizo como se hacen ahora los castings en el mundo, por video. Era una súper oportunidad, yo quería laburar con Onetti, dentro del cine de género lo que hace me parece espectacular, y además, era una propuesta para hacer una peli en inglés.

- ¿Y qué nos podés adelantar de la película? Sin spoilear, claro...

- El juego de las cien velas, que es el título de la película, es un juego que existe: se practicaba hace un tiempo, y hablando en criollo es como el juego de la copa, juegos que se hacen para invocar espíritus. Mi personaje, Érica, junto a un grupo de chicos, decide ir a una casa deshabitada para jugar a este juego, que consiste en hacer un círculo con cien velas e ir contando historias de terror. A medida que vas apagando cada una de las velas, se va abriendo un portal al más allá.

- Habías trabajado en “Madre”, que también es una película de terror. ¿Seguís el cine del género?

- Me encanta. Soy muy fan de ‘American Horror Story’, y siempre soñé con hacer un papel que tuviera que ver con esto: cuando esta propuesta llegó, fue volver a confirmar que la ley de atracción existe (risas). Suelo ver las más taquilleras y también películas más under, siempre estoy investigando, las veo todas.

- Hay gente que disfruta del cine de terror y hasta se ríe viendo las películas, y otra que, aunque le gusta ver las películas, se asusta mucho. ¿Vos de qué lado estás?

- Disfruto de ver pelis de terror, la verdad le tengo más miedo a la gente en la vida real que a los monstruos, le tengo más miedo a lo real que a lo paranormal. Por ahí me quedo pensando si tiene que ver con el terror psicológico, y por ahí en algunas escenas en el estómago pasan cosas… pero la verdad lo disfruto.

- Lo real te asusta más, pero ¿creés en lo paranormal? Hace poco contaste que tuviste un encuentro cercano en el Cerro Uritorco…

- Sí, tuve una experiencia… pero no sé cuán paranormal es. Le decimos paranormal a los encuentros que tienen que ver con los OVNIs, pero si algún día se demuestra que son reales, deja de ser algo paranormal. Con los espíritus, nunca supe si era algo real o no… Pero alguna vez me han pasado cosas, que se cierren puertas, que se apaguen las luces. Son cosas que creo que nos pasan a todos, pero quizás como estamos tan acostumbrados a lo cotidiano no le damos bola. Pero si lo buscás un poquito aparece…

BUSCANDO A LA ACTRIZ

La participación en la producción de Nicolás Onetti es la culminación de una etapa para Bravi, en la que venía dándole espacio y esfuerzo a su actriz interior para florecer. Primero en teatro, donde aprovechó sus conocimientos de bailarina para ser coreógrafa pero también trabajó en diversas comedias y dramas; llegaron también algunos roles televisivos (temprano en su carrera en “Los Grimaldi”, recientemente en “El sueño del pibe”, y trabajando en el medio en varias series para UN3TV), pero Magui quería poner un pie en el cine.

“Por la pandemia se frenaron dos pelis, así que estoy un poco triste, pero lo más importante es cuidarnos”

- Si bien tenés un montón de facetas, hace años le venís dando lugar a la actriz.

- Sí. Tuve muchas oportunidades para laburar en teatro, ahí tuve varias búsquedas, hice comedia, drama, pero no se me terminaban de abrir las puertas en el cine. En ficción, trabajé mucho con UN3TV, donde hice cuatro series ya, pero en cine me costó entrar: esta es la cuarta película y el papel más importante de las cuatro. Es lo que vengo buscando: yo voy de a poquito, voy remando, pero voy. Gano por insistencia, me decís que tengo que hacer veinte castings, y hago veinte castings, no hay ningún problema.

- Esta dificultad para introducirte en la pantalla grande, ¿creés que tiene que ver con tu pasado mediático? ¿Pensás que eso te jugó en contra?

- Desde que aparecí en la tele hace nueve años, siempre traté de ir bajando el perfil porque sabía que tenía ganas de hacer otras cosas. La gente me conoció en un ‘Bailando’, donde yo mostré lo que había estudiado toda la vida, pero sabemos que ese programa tiene un lado mediático, que conlleva mostrar tu vida privada y demás. Yo le estoy agradecida, porque si no hubiera sido por eso quizás hoy no me conocerían, pero para poder hacer otros laburos yo sabía que tenía que bajar un poco el perfil, correrme de algunos lugares, quizás no aceptar otros laburos, para poder ir buscando lo que realmente quería hacer. La bailarina se dio todos los gustos, pero también mis años de estudio de actuación tenían ganas de laburar. Seguí laburando en tele, hice un programa de viajes, otro de moda, ahora estoy en ‘Con amigos así’, pero siempre tra tando de correrme de ciertos lugares.

- No solo sos bailarina y actriz, sino que sos parte de “Con amigos así” en KZO, todos los días, y conducís un envío de turismo. Actriz, bailarina, conductora... ¿Qué te sentís?

- Trato de no darme etiquetas, pero sé que funciona así. Lo que estudié fue actuación, baile desde los cinco años, pero ¿ser algo? Uno creo que es lo que hace, más que todo lo demás, o lo que uno dice que es. A medida que uno hace cosas nuevas, va siendo eso en ese momento.

EN CUARENTENA

Todas estas facetas, claro, han mantenido a Bravi, que se define como “un poco adicta al trabajo”, en constante actividad durante los últimos años. Pero la pandemia, más allá de que todos los días puede salir para ser parte de “Con amigos así”, ha puesto un freno forzoso al frenesí de su agenda.

“Tengo ganas de ser madre pero por ahora, mi prioridad está en lo laboral. Será en unos años. Aún hay tiempo”

“Justo ahora por la pandemia se frenaron otras dos pelis que iba a filmar, así que estoy un poco triste, pero bueno, esperando que todo se resuelva, porque, obviamente, lo más importante es cuidarnos”, cuenta Bravi, y relata que además de esos rodajes, se postergó la producción de la temporada de invierno de “Clave Argentina”, el programa de turismo que conduce para El Nueve. Y tampoco, cuenta, puede visitar a su familia platense, a su padre del Lobo (ella es de Boca) y al resto de su familia del Pincha.

- Desde afuera se te nota inquieta, trabajadora, acostumbrada a hacer, a estar en movimiento. Y ahora hay que estar encerrados. ¿Cómo venís llevando la cuarentena?

- No me volví loca gracias a poder ir al estudio todos los días. Y cree mucho contenido para redes, eso explotó un montón, los vivos de Instagram, los videos entrenando, a pedido, apareció muchísimo, mis redes empezaron a tener mucho valor para mi. Después, ¿cómo la estoy pasando? Extraño horrores a mi familia, no puedo más: soy muy pegada, y a La Plata no voy hace 150 días. Estoy con contacto con todos, pero mis sobrinos son re chiquitos, y no verlos durante cuatro meses… son otra persona, me estoy perdiendo un montón de momentos que no tenía ganas de perderme. Así que esperando que pase pronto.

- Estás en pareja, pasando la cuarentena con tu novio, y viste que muchas parejas la están llevando mal, como pueden. ¿Ustedes cómo se llevan?

- La verdad que estamos super bien. Es la tercera vez que convivimos, estábamos juntos pero viviendo en casas separadas, pero se ve que la tercera es la vencida porque viene siendo la mejor de todas.

- Leí que te había picado el bichito de ser madre, pero con todos estos compromisos…

- Y sí, va a tener que esperar un poquito: está latente, tengo ganas. Pero por ahora, mi prioridad está en lo laboral. Será en unos años, todavía hay tiempo.