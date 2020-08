Revuelo en el Club Hípico de City Bell: fueron a jugar al golf y los demoraron

Un llamado anónimo alertó a la policía, que ayer desplegó un enorme operativo en el Club Hípico de City Bell. Al parecer, se había denunciado un supuesto torneo de golf del que participaban 60 personas, y cuando los efectivos llegaron al lugar se encontraron con cuatro jóvenes que estaban en la cancha. Los cuatro golfistas fueron demorados por violar la cuarentena, pero a las pocas horas recuperaron la libertad.

Según se informó luego de que EL DIA publicara la noticia en su edición impresa un golfista, junto a dos familiares y un amigo que se convocaron ayer para desafiar los 18 hoyos y practicar algunos golpes en forma clandestina en un tradicional club de golf de la zona norte platense fueron demorados por violar la cuarentena, informaron hoy fuentes policiales.

Los cuatro hombres, uno de ellos personal de la institución deportiva, que protagonizaron un nuevo episodio de incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio fueron advertidos por la comunidad y tras un llamado anónimo se movilizó un operativo policial en el Club Hípico y de Golf City Bell, ubicado en 467 y 11 de la capital bonaerense.

Los infractores advirtieron la presencia de los efectivos e intentaron huir del lugar, sin embargo el personal del Comando de Patrullas pidió apoyo y motos de la Policía local pudieron alcanzar a los sospechosos, interceptarlos e identificarlos.

Los cuatro hombres de 18, 23, 24 y 47 años fueron detenidos y trasladados a la comisaría y afrontan una causa por infracción al artículo 205 del Código Penal.

En el caso interviene el Juzgado Federal N°1 de La Plata.

"ES GENTE DEL BARRIO"

Carlos Martínez, el presidente del Club Hípico City Bell reconoció el caso y aseguró que una de las personas que ingresó es un caddie que lo hizo con tres amigos. "Es una zona abierta y generalmente la gente del barrio lo utiliza como un espacio público para caminar".

"Estos chicos se equivocaron y lo que hicieron no debíeron hacerlo, pero no creo que formulemos una denuncia más porque no rompieron nada. Es una pena que el nombre de la institución esté en el medio. lo analizaremos en la próxima reunión de Comisión Directiva", agregó.