Argentina, el país con mayor tasa de positividad de Covid-19 en el mundo

Argentina se posicionó esta semana como el país con mayor tasa de positividad de COVID-19 en el mundo con un 54,1% y es seguida por México con una tasa de 53.7%.

El informe de Our World in Data fue emitido el 31 de agosto y explica por qué se da esta tasa tan alta. La investigación sugiere que Argentina no tiene una correcta definición de caso sospechoso y realiza un mal seguimiento de contactos estrechos.

Según la OMS, la tasa de positividad de Argentina es preocupante: debería testearse por lo menos seis veces más. El porcentaje de positividad se calcula con el número de casos confirmados y el número de test realizados. “Es un factor clave para saber si se están "escapando" casos de coronavirus”, dijo el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga. H

Hace unos días Argentinas se ubicó en el top 10 en el ranking mundial Johns Hopkins de casos positivos de coronavirus. Los países con más casos continúan siendo Estados Unidos, Brasil e India.

"A nivel nacional los casos vienen aumentando, más lentamente en AMBA y mucho más rápido en el resto de las provincias; pero en todas las jurisdicciones la curva de nuevos casos aumenta", describió el bioinformático de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

El investigador sostuvo que "si se analizan las jurisdicciones según el aumento de casos, tenemos a Tucumán, Salta y Neuquén que están registrando mucho incremento; pero hay otras como Mendoza, Rio Negro y La Rioja que están con estado más critico en el sistema de salud".

Desde hace semanas, Quiroga viene alertando que "el incremento de casos en el interior del país puede provocar saturación en la capacidad de atención porque muchas jurisdicciones tienen pocas camas de unidad de cuidados intensivos".

En tanto, esta mañana, el Ministerio de Salud registró 417.735 casos totales. Según cifras oficiales, se realizaron 28.158 tests por millón de habitantes en Argentina. Sin embargo, investigadores argentinos aseguraron que “los datos que se muestran al día de hoy son una foto vieja, de algo que pasó hace 10 días. En Florida, Estados Unidos, según funcionarios estatales se detectaron demoras en los registros. Pero el retraso nunca excedió los 2 o 3 días en promedio”.