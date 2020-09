"No es lo pactado": las primeras repercusiones en La Plata tras el anuncio

No bien finalizó el discurso de Axel Kicillof en Gobernación, en el Comando de Patrullas de La Plata, de 526 entre 21 y 22 hubo repercusiones del anuncio. Si bien lo calificaron la suba salarial "como algo positivo" dijeron que "no es lo pactado" ya que no responde "al petitorio que les dimos". En tanto, en La Matanza ya advirtieron que "nos vamos a quedar".

Uno de los policías apostados en nuestra ciudad, subido a un móvil policial, tomó la palabra y expresó: "Es algo positivo pero no es lo pactado. Nosotros les dimos un petitorio que no está siendo respetado". Luego sostuvo que "La policía no es la razón de la falta de seguridad porque más policías no es igual a más seguridad".

Además manifestó que "se trata de brindar y garantizar los derechos humanos. No se puede lograr eso cuando los primeros derechos vulnerados son los nuestros. Si eso pasa no vamos a poder respetar a los otros". Mientras que pidió que "no se tergiverse" la situación porque "esto es netamente salarial. No nos hagan ver en una situación en la que nosotros no quisimos estar. Hoy toda la policía de la Provincia está en paro, no porque quiere y le gusta, sino porque está cansada de ser manoseada".

Como quedó dicho, en La Matanza los efectivos que llevan adelante la protesta aseguraron que "nos vamos a quedar", expresando así su disconformismo con las medidas anunciadas por el Gobernador. Si quieren que llevemos los móviles se los llevamos, pero nos vamos a quedar los que estamos de franco. No nos terminó de convencer. Vamos a tratar de seguir negociando con las personas que están en actividad. Además tampoco se habló de la sanciones".

Por otro lado, aseguró que "no vimos la resolución, por eso vamos a hablar en la mesa de negociación y buscar una solución". Mientras que agregó: "Anteriormente nunca nos escucharon y no nos dieron lo que queríamos, pero este Gobierno nos escuchó. Somos más de la mitad los que estamos de franco y somos los que vamos a seguir protestando. Hay que brindar seguridad, como corresponde. Tenemos que hablar entre nosotros y que nos garanticen lo que pedimos".