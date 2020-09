Por un caño roto, rompieron su vereda y le dijeron "volvemos mañana": lleva 6 meses esperando

Los últimos seis meses sólo han sido de tragos amargos para una vecina de Villa Elvira que a raíz de una pequeña pérdida de agua terminó perdiendo su vereda, sufriendo complicaciones en las tareas cotidianas en su hogar y perdiendo toda una serie de comodidades.

Según manifestó a este diario, hace seis meses una cuadrilla se presentó en su domicilio ubicado en la Boulevard 84, entre 68 y 69, a la altura del N°249 asegurando que debían llevar adelante una obra por un caño roto.

Y fue en ese momento que empezaron los dolores de cabeza para ella. Es que al día siguiente que se iniciaran las obras, toda la cuadra quedó inundada. Pero sería la primera parte de una seguidilla de hechos negativos.

"Pasé cinco días sin agua. Y después vino lo peor. Me dijeron que existía la posibilidad de que la avería se encontrara debajo de mi vereda y con esa excusa rompieron toda la losa del frente de mi casa. Me dijeron 'volvemos mañana' y todavía los sigo esperando. Después me dijeron que el problema no estaba en mi casa. El problema estaba en el caño general. " cuenta la vecina.

A raíz de esta situación, durante seis meses la vecina debió guardar su vehículo en la casa de un vecino y tuvo que transitar por una vereda llena de escombros.

"La Municipalidad me ha querido hacer una multa por los escombros ya que afirman que están cayendo a la cinta asfáltica" dijo la frentista que finalmente, ante tanta espera decidió tomar la posta de la obra y llevarla adelante ella misma.

"Me gaste más de 37 mil pesos, entre materiales y mano de obra para efectuar la reparación. También gasté dinero en las llamadas que hice para que vengan a reparar. Tengo hechas siete denuncias por este problema y no tenemos respuesta de ABSA. Nos rompieron toda la entrada del garaje, que son 8 metros, y después pusieron las maderas rojas y listo, no volvieron a aparecer nunca más.

"Basta no espero más a ABSA" dijo y ahora esta reclamando a la empresa prestataria del servicio que se haga cargo del tramo de vereda que no hizo.