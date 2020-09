Informe Pincha: ¿Mascherano de líbero?

A la espera de la posible incorporación del defensor Cristian Lema, el entrenador de Estudiantes Leandro Desábato analiza utilizar a Javier Mascherano como marcador central.

Sabido es, el ex jugador del Barcelona jugó varias temporadas en esa posición en el club catalán.

En cuanto a Lema, el defensor sigue esperando una definición y aguarda en su Puerto Madryn natal. Estudiantes le hizo una oferta por un préstamo por 18 meses con cargo y opción a compra al Benfica de Portugal (dueño de su pase), pero en las últimas horas se han dedicado a seguir escuchando propuestas y no a definir el tema de una vez.

Es que por ejemplo Newell´s (donde Lema jugó en la última temporada) no se da por vencido. No quiere perderlo por nada del mundo, y volvió a realizar una nueva oferta que los portugueses están analizando. En el Pincha todos los días buscan avanzar un poco más, saben que no pueden regalar ni un centímetro por que hay clubes del exterior también interesados.

En definitiva, los dos refuerzos aún son posibles, Godoy un poco más cerca, aunque lo de Lema todavía no está caído. El Chavo Desábato los quiere y por ahora no parece haber “Plan B” en ninguno de los dos puestos. Hay optimismo en que se podría llegar a buen puerto con las dos tratativas.