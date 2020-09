Sorpresa por el “vale” que entregan en un súper chino por vueltos de $5

Sobran en los últimos años comentarios y reclamos de vecinos de La Plata por la cuestionada modalidad que adoptaron algunos supermercados, la cual incluso se volvió costumbre o de uso cotidiano, de devolver los pequeños vueltos con caramelos en lugar de monedas. Ahora, para sumar más polémica a esta problemática de larga data en torno a la devolución del cambio, algunos consumidores afirman que también se ha implementado la entrega de vales para los casos de vueltos que redondean el monto de 5 pesos.

Así lo aseguraron clientes de un supermercado de la zona de 446 y 28 de la localidad de City Bell, que en los últimos días comenzaron a recibir “extraños vales” en lugar de monedas por los vueltos de 5 pesos. La reacción de los vecino no fue de agrado, ya que aseguran que esta modalidad “incumple todo tipo de norma”, apuntando en ese sentido a la informalidad con la que opera el comercio a la hora de manejar la devolución de dinero.

Se trata, describieron, de un papel con forma de billete que lleva inscrita la denominación de 5 pesos y que, para agregar polémica a la cuestión, también tiene impresa una leyenda que dice “Banco Central” y el nombre del supermercado. En el diseño además aparecen los rostros de dos personas de origen chino y una leyenda en chino mandarín.

Según detalló “la semana pasada vi que se lo entregaron a un vecino y ayer me tocó a mi”. “Es un mercado bastante concurrido, a lo mejor 5 pesos no le cambia la vida a nadie, individualmente no tiene tanto impacto, aunque si te lo hacen varias veces ya representa un monto. Pero que le den el vale a varias personas ya representa un monto diario a favor del comercio”, señalaron.

Conocido el reclamo, trabajadores del comercio se comunicaron con EL DIA y explicaron que “el vale por 5 pesos no se lo damos deliberadamente a cualquier cliente. Cuando tenemos monedas y el cliente coopera con cambio no se lo damos. Pero hay muchas ocasiones en las que el cliente no coopera y nosotros no tenemos cambio” por que, dijo, las monedas de 5 pesos “son casi inexistentes”. Y remarcó que “no les obligamos al cliente a llevarse el vale. Se lo consultamos: si el cliente es habitual del local no tiene problema por que al otro día sabe que va a venir a comprar y eso va a ser parte de su pago”. E insistió en que “tenemos clientes que están de acuerdo con esto y hay otros que no y que no les damos ningún vale”.

Los billetes de 5 pesos dejaron de circular para operaciones cambiarias el 29 de febrero, por orden del BCRA, y el único medio de cambio equivalente son las monedas de la misma denominación emitidas precisamente para reemplazar el billete.