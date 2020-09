Se le fue la mano: festejó a lo loco su despedida de soltero y perdió un testículo

El caso se conoció a través del famoso programa mexicano "Caso Cerrado" y empezó a dar la vuelta al mundo. El protagonista se llama Valentín, quien fue al envío conducido por la doctora Polo ya que denunció a Débora, a quien sus amigos contrataron para la despedida de soltero. ¿Qué reclama el hombre? Un resarcimiento económico de 50.000 dolares porque en esa fiesta alocada perdió un testículo.

El denunciante le contó a la abogada que tras los deseos expresados a sus amigos, para tener sexo salvaje y ser dominado, ellos le contrataron una dominatriz para cumplir sus fantasías. Pero la verdad es que la historia no tuvo un final feliz. "Cuando fuimos al hotel, a esta señora le pedí que pare en una famosa técnica llamada golo golo que es cuando da los masajes testículares y en ese caso los tenía agarrados y en la boca, dando el masaje. Cuando le digo que pare, me muevo y me desgarra”, aseguró el denunciante. Valentín fue trasladado en ambulancia a una clínica, donde le informaron que debían amputarle el testículo.

Así fue como la víctima llevó el mismísimo testículo amputado a "Caso Cerrado" para demostrar que lo que contaba era real. Además, indicó que se encuentra en recuperación, y eso le causó problemas a la hora de tener sexo con su pareja, como así también aguantar las burlas de todos.

La denunciada no se quedó callada y dio su versión de los hechos. En ese sentido dijo que los clientes piden muchas cosas raras y es por esa razón que filma su trabajo. Por ello, tiene grabado lo que realmente pasó y la culpa fue de él siendo que se movió causando el desgarro en el testículo. Se deja en evidencia que él agarró su celular y allí ocurrió el accidente.

Pese al testimonio, Valentín asegura que se trata de una venganza teniendo en cuenta que la mujer es la madre de una ex novia de él, quien había indicado que si no estaba con ella la iba a pasar mal. Pero la denunciada indica que eso no tiene que ver con lo que pasó.

Luego de escuchar todas las voces, la doctora Polo llegó a su conclusión teniendo en cuenta que fue una situación que se dio por una contribución entre ambos. Le concedió la cifra de 25.000 dólares como resarcimiento, que deberá abonarse en 30 días. Y caso cerrado.