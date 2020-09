Insultos, críticas y tensos cruces: Así fue el debut de Alex Caniggia en el Cantando 2020

Alex Caniggia se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales en las últimas horas por un debut que fue calificado por muchos como un verdadero escándalo. Es que el joven mantuvo una serie de discusiones con el jurado, criticó el certamen de baile y hasta tuvo tiempo para lanzar un insulto a un notero de Los Ángeles de la mañana que se acercó a pedirle una nota.

Caracterizado como Luis Miguel, el mediático hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia brindó una versión de "Cuando calienta el sol", junto a su partenaire, Melina de Piano, quien pisaba por primera vez la pista tras un pedido de Marcelo Tinelli para que la incluyeran.

Luego de mostrar su nueva dentadura, que terminó siendo calificada por Moria como un "piano", y sus zapatos de canje, mostró los nuevos tatuajes de su rostro y les enseñó a Laurita Fernández y Ángel De Brito algunos tips para parecer "más cancheros", al tiempo que se quejó porque debieron ensayar vía Zoom.

"Cuando lo vi entrar creí que no iba a poder soportarlo, pero me sorprendió. Por momentos, pareció algo profesional. No te conocía, no te había escuchado, ni te había visto. Fue un lindo momento, tuvo pasión, gracia y juego" dijo Nacha Guevara que los calificó con un 8.

"Estoy tentada. Me parece una gran sorpresa, también. Tenés todo lo que tiene que tener un cantante y un artista, menos la voz. Fue entretenido, hubo mucha alegría. Melina canta muy bien. Me gustó", sostuvo Karina "La Princesita" que marcó un 6 en el tablero.

El momento más tenso de la noche sobrevino cuando llegó el momento de la devolución de Oscar Mediavilla quien terminó enojándose con Alex por las reiteradas veces que lo interrumpió. Ofuscado por el avasallamiento del famoso, el músico optó por lanzar una advertencia sobre la nota que iba a poner, que se conocerá en los próximos días ya que es dueño del voto secreto.

"Melina canta súper bien y da gusto escuchar a gente como vos, alegra el corazón. Axel tiene buen look, pero no te sobra nada". Y ante las continuas interrupciones del participante, agregó: "Que trate de no interrumpirme... Yo soy de Valentín Alsina, él no sé de dónde será... Está bien para cantar en una fiesta, después de un par de copetines. Si su profesión es la de cantante, estamos mal. No canta bien. Si te presentás en un concurso y le hacés 'pito catalán' al que te está calificando, sos suicida. No le pongo una calificación más baja porque no sé si hay" sentenció.

Luego llegó el turno de Moria Casán que calificó con un 9. Tras hacer referencia a la nueva dentadura del participante señalando, "Ahora te reís, antes te faltaban todos los dientes" se refirió a la actuación. "Me encanta verlos en la pista porque son como modernos, él parece un inglesito. Vinieron con mucha energía. Ella es una bomba. Son performáticos, fue como si salieran de un videoclip. Me gustó que cambiaran la versión. Él tiene mucho show, pero me descoloca su nueva dentadura, porque parece un piano".