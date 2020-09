Polémico "Me gusta": otra vez los problemas entre Cinthia Fernández y Matías Defederico

La modelo Cinthia Fernández y el futbolista Matías Defederico siguen sus problemas mediáticos pese a los intentos de acercamiento en medio de la pandemia. Ahora todo parece haber vuelto a fase 0.

Todo comenzó porque ella finalizará el 21 de septiembre su contrato como panelista de El show del problema, que conduce Nicolás Magaldi en Canal 9. En ese sentido, el periodista Ulises Jaitt tuiteó: “Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será. Igual, tiene un Instagram que no para de facturar y un ex que le pasa plata para sus hijas. No pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes”.

Todo empeoró para ella cuando su ex marido no tuvo mejor idea que que ponerle "Me gusta" a esa publicación. Ella no no tardó mucho en responderle, pero no al autor de la frase sino al que apretó el "corazón".

"Dejá de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas por casi-completo, porque con lo que vos ‘podes dar’, que no es lo que firmaste, tenés una ejecución de deuda en la cuota alimentaria. Así que, en vez de reírme, me preocuparía por buscar más laburo para cumplir con los derechos de las hijas que tenemos en común”, escribió en una serie de tuits que publicó desde su cuenta.