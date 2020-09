Penurias por el agua para los vecinos del Parque Saavedra

Vecinos de Parque Saavedra volvieron a dar cuenta ayer de la situación “preocupante” que están viviendo a raíz de los extensos cortes de agua.

Según expusieron los frentistas, a raíz de la carencia del vital elemento tareas como la limpieza del hogar y el aseo personal se han convertido en situaciones engorrosas en las que el ingenio y la buena voluntad de amigos y familiares juegan un rol fundamental.

“Hemos tenido que ir a buscar agua a la casa de un amigo que vive en La Loma. Ojo, sólo para comer y lavarnos las manos. Hace tres días que no nos podemos bañar y no podemos limpiar ni lavar ropa. Esta situación es desesperante” sostuvo un vecino de 18 y 63.

En tanto, una vecina de 19 y 65 destacó que “se ha vuelto una pesadilla vivir sin agua”. “Uno no toma dimensión del problema hasta que te pasa. Esto es una tortura. A mi edad, 65 años, apenas puedo acarrear un bidón de 6 litros por turno. A la mañana me consigo un poco de agua y después a la tarde me regalan un poco más. Con seis litros de agua tengo que lavar mis manos, ir al baño y cocinar. Es un sufrimiento”, expresó.

Por la tarde, Absa emitió un comunicado en el que detalló que “concluyó la reparación de una cañería de la red de agua en la intersección de las calles 20 y 66”.

Agregó que “las tareas se desarrollaron sobre una cañería de 300 milímetros que presentaba una avería de 1,5 de largo, por lo cual, se reemplazó un tramo de 6 metros y se colocaron las juntas correspondientes”.

“Para poder ejecutar la reparación fue necesario disminuir la presión y los caudales del sector y por lo tanto desafectar las perforaciones ubicadas en 25 y 60; 25 y 66; 31 y 66 y también la de 19 y 66, que ya se encuentran en marcha”, se indicó.