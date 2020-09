Por el aumento a encargados de edificios las expensas pueden subir hasta un 10%

En la Ciudad las expensas pueden tener una suba cercana al 10 por ciento por la liquidación de los aumentos a los encargados de edificios.

El impacto del primer tramo del aumento a los encargados, retroactivo a julio, y la interrupción del acceso al programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) y los créditos a tasa 0 para los consorcios forma parte de la suba.

Según se pudo saber, la paritaria de los encargados se homologó el 19 de agosto pasado y el impacto del primer aumento del 15% se registrará en esta liquidación o la próxima dependiendo de si el sueldo se paga en el último día del mes o los primeros días del mes.

Se detalló que el aumento es retroactivo a julio, pero hay una parte que queda absorbida por el incremento solidario ya otorgado, según la Asociación Civil de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH).

“En La Plata puede rondar entre el 5 y el 10 por ciento”, dijo uno de los administradores de consorcios de la Ciudad.

Según se indica en el sector, la suba no será muy drástica en los casos de los edificios con encargados que no tienen mucha antigüedad, mientras que, en aquellos en que el personal tiene más años de trabajo, la carga será más importante, al igual que si cobran algún plus por horas o trabajos extras.

Según fuentes del sector de los administradores de consorcios, la suba real no tendría que ser mayor al 5 por ciento en total, aunque en esta liquidación, como se suma el retroactivo, puede venir un aumento del 10 por ciento, pero no debería impactar más que eso.

El aumento a los encargados fue del 29 por ciento. Según lo pactado, este mes llega la suba del 15 por ciento, en diciembre se agrega otro 8 por ciento y, en marzo de 2021, el 6 por ciento restante.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay casos en los que las expensas podrían llegar a otro porcentaje mayor, de casi el 40 por ciento. Eso podría ocurrir en los casos de consorcios que se adhirieron al ATP y bajaron las expensas mientras resultaron beneficiados.

Según pudo saber este diario, en nuestra ciudad casi ningún consorcio resolvió bajar la expensa, al entender que esa ayuda en algún momento se podía interrumpir o cortar, tal como ocurrió ahora, entonces se aplicará en nuestra ciudad sólo el incremento salarial a los encargados.

Cerca de 3.800 pesos es el valor promedio de la expensa, de un departamento de un dormitorio en el centro de la Ciudad.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo dijeron que, en el ATP 4 -correspondiente a julio-, los consorcios ya no podían pedir el sueldo complementario, aunque sí los créditos a tasa 0 y algunos lo hicieron y, desde el ATP 5, ya no reúnen las condiciones para acceder a los préstamos.

MOROSIDAD

Por otra parte, la morosidad en el pago de las expensas ronda entre el 30 y 35 por ciento, según los últimos datos registrados en la Ciudad.

Desde la Cámara de Administradores de consorcios de La Plata, “tras un creciente índice de morosidad de marzo y abril, a mediados de mayo comenzó a registrarse otra conducta. La gente comenzó a pagar la expensa con mayor puntualidad e intenta ponerse al día. Se nota que hacen un esfuerzo para ponerse al día y eso hay que valorarlo”.

En La Plata hay un 35 por ciento promedio pero hay edificios con una morosidad menor al 25 por ciento.

Marcan que este año el cobro de la expensa está muy volátil, con marcados cambios entre un mes y otro.

Se puntualizó en el sector que “donde hay mayores inconvenientes para cobrar la expensa es en los edificios donde hay muchos estudiantes que se fueron de la ciudad”.