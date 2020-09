Escándalo en el colegio de odontólogos platense: desplazan a la presidenta

Se desató una fuerte crisis institucional en el Colegio de Odontólogos de La Plata, donde su presidenta, Natalia Weiler, fue destituida por el consejo directivo de la institución que tiene 2.800 matriculados. Según se informó, los argumentos tienen que ver con “una decisión de no llevar a cabo las decisiones del consejo directivo, dilatando cuestiones importantes, desconociendo la decisión de la mayoría de los integrantes”. La profesional desplazada denunció que fue “destituida” y se trató de un “golpe institucional”.

Según informó la secretaria general del colegio de Odontólogos, Celeste Andino, “hubo una serie de irregularidades que llevaron a tomar la decisión de destituir a la presidenta del colegio. Seguirá siendo consejera, cargo para el que fue votada, pero no puede seguir siendo presidenta porque adoptó distintas decisiones que van en dirección contraria a la decisión de la mayoría del consejo directivo”.

Una de las decisiones más importantes que le objetan a Weiler es la “ralentización de judicializar el pedido de registración de los contratos que tienen la Sociedad Odontológica de La Plata (SOLP) y la Agremiación Médica Odontológica (AMO) con las obras sociales. Es un paso que se tiene que dar por ley de creación del colegio de Odontólogos y las entidades intermedias se niegan a hacerlo”, sostuvo Andino.

También indicó la profesional que “en reiteradas oportunidades se informó a Weiler sobre la decisión adoptada de judicializar la cuestión de registración de contratos que permitirían mejorar los aranceles de los profesionales odontólogos. Se agotó el tiempo. Se enviaron a las entidades intermedias cartas administrativas, cartas documento y ahora llegó el turno de ir a la Justicia para que un magistrado desempate lo que decimos nosotros como colegio profesional y lo que dicen las entidades intermedias (SOLP y AMO). Con distintas evasivas, Weiler fue ralentizando la decisión”.

Weiler dijo a este diario que “no estoy contra la judicialización del tema. No me parece correcto llevarla a cabo con un asesor letrado con el que tengo un conflicto judicial personal”.

“En un hecho poca veces visto en la historia de nuestro Colegio de Odontólogos pero que, penosamente, ha golpeado fuertemente en nuestras bases democráticas: concretamente el Consejo Directivo ha resuelto mediante una reunión celebrada por Zoom apartarme de mi cargo de Presidente por la supuesta comisión de quince faltas graves”, dijo Weiler en un texto que publica en sus redes sociales.

La profesional remarcó: “se me castigó por no compartir el criterio de pensamiento de la mayoría de los Consejeros. Digo pocas veces visto pues tras la lectura de los infundados, falaces e injustos cargos en mi contra no se me dio el derecho a réplica ni el más básico de todos los derechos: el derecho a defenderme”.

Según se informó, la decisión de apartar a Weiler fue adoptada por 15 integrantes de los 21 que tiene el consejo directivo del colegio profesional.

COMUNICADO DEL COLEGIO CON LAS RAZONES DE LA DESTITUCIÓN