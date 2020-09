Recomiendan tener sexo en espacios abiertos y ventilados para evitar la circulación de Covid-19

El coronavirus ha trastocado todos los órdenes de la vida cotidiana y en materia sexual sin lugar a dudas ha abierto debates y ha dado a mucha tela que cortar. Conocido ya el furor por el sexo virtual y la autosatisfacción, y otras prácticas alternativas que no han gozado de tanta prensa pero que sin embargo atraviesan por un presente de plena vigencia durante la pandemia, tales como el sexting, las videollamadas y las lecturas eróticas, ahora los expertos sugieren que al momento de tener sexo con contacto físico una de las medidas principales a tener en cuenta para reducir los riesgos de contagio es la la práctica en espacios abiertos.

En ese sentido, la Agencia de Salud Pública de Barcelona confeccionó una guía con una serie de recomendaciones para mantener relaciones sexuales en tiempos de pandemia, poniéndo énfasis en la importancia de la ventilación de los espacios.

“Sabemos cómo reducir las infecciones de transmisión sexual con los preservativos y las vacunas, y a veces, en el caso del VIH, con tratamientos preventivos. Ahora tenemos que ser también conscientes de que el virus de la COVID-19 se transmite por vía respiratoria”, indica el documento.

Si bien este punto acerca del lugar donde se practica el sexo con contacto físico con otra persona no reduce al máximo la transmisión del virus, no deja de ser importante debido a que contribuye a reducir los niveles de circulación. Recomiendan al respecto espacios grandes, abiertos y bien ventilados. Pues se estima que en lugares con estas características existe una menor presencia del coronavirus.

En la misma línea sostienen que existe bajo riesgo de contraer el coronavirus si se mantiene sexo con una persona conviviente siempre y cuando no haya estado expuesta a situaciones de riesgo ni haya presentado síntomas. La guía, además, desestima tener sexo con personas no convivientes. Para el caso de parejas estables, en tanto, se indica que es importante respetar los protocolos y asegurarse que no sean, de mínima, portadores asintomáticos.

En un estudio de la Universidad de Harvard, en el que se hizo una clasificación de los escenarios sexuales en función de la probabilidad de que las personas contraigan coronavirus mientras mantienen relaciones, ya se había advertido por el "alto riesgo" de los encuentros sexuales entre no convivientes.

La guía también contempla una serie de medidas de higiene como ducharse o lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después del sexo.

Por otro lado, indica lavar con agua y jabón los juguetes sexuales en caso de usarse, y desinfectar los teclados y las pantallas si se comparten con alguien. También se recomienda que las personas sexualmente activas usen condones, protectores dentales y medicación PrEP si son VIH positivas.

En cuanto a las posiciones sexuales, se recomiendan aquellas que propicien evitar el contacto entre los rostros de las personas, aunque advierte que siempre existe riesgo de contagio debido a los roces con las manos y con las prendas o telas que forman parte del encuentro.