El duro relato de Evelyn Von Brocke sobre el coronavirus: “Le escribí una carta de despedida a mis hijos”

Evelyn Von Brocke contó las difíciles circunstancias que atravesó en las últimas semanas luego de que su marido, Juan Viaggio, diera positivo de coronavirus. Según el relato de la periodista, desde que comenzó la pandemia su esposo -que es médico- trabaja “hace cinco meses de lunes a lunes”. Hasta que un día, comenzó a notar cómo “el virus se lo estaba comiendo”.

Atenta a los síntomas de su marido, y al “deterioro” que notaba, se comunicó con su equipo de médicos y activaron el protocolo. “En 24 horas se había generado una neumonía, el bicho había atacado medio pulmón”

“Es una enfermedad solitaria. Le das un beso de barbijo a barbijo y no lo ves más. Se lo llevó la ambulancia y dije ‘este es el peor escenario. Acá esta historia puede terminar muy mal. Ese mismo sábado dije ‘no lo veo más a Juan’ porque cuando el bicho quiere avanzar, lo hace rápido. Te come”.

Evelyn también comenzó a presentar síntomas y decidió hacer reposo: “No me pude levantar. Hace 19 días estoy metida en la cama, hoy es el primer día que me pude levantar”, dijo en diálogo con Intratables, el ciclo que conduce su ex marido, Fabián Doman.

“Es una enfermedad distinta, vos sentís que el coronavirus está adentro de tu cuerpo. “Le escribí una carta a mis hijos. La hice como despedida, tal vez. La puse en la mesita de luz y dije ‘este es un bicho maldito”, sentenció.