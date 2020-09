La OMC declara que los aranceles de Estados Unidos a China son ilegales

La Organización Mundial del Comercio dijo el martes que los aranceles de Estados Unidos a productos de China por más de 200.000 millones de dólares son ilegales según las normas del organismo de comercio mundial.

Es la primera vez que el organismo con sede en Ginebra se pronuncia contra una serie de aranceles que el gobierno de Donald Trump ha impuesto a varios países, tanto aliados como rivales.

Trump ha criticado varias veces a la OMC, el organismo mundial encargado de intervenir en conflictos comerciales internacionales, por supuestamente tratar a Estados Unidos de manera injusta.

En su decisión, la OMC falló en contra del argumento de la administración Trump de que China se ha involucrado en prácticas perjudiciales para los intereses estadounidenses en temas como el robo de propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y la innovación.

El fallo, en teoría, permitiría a Beijing imponer aranceles de represalia a bienes estadounidenses por valor de miles de millones, si el proceso se completa. El gobierno de Estados Unidos puede apelar la decisión anunciada por el organismo de resolución de disputas de la OMC, pero la corte de apelaciones de la OMC ya no está funcionando, en gran parte debido a la negativa de Washington a aceptar nuevos miembros para ella.

Los aranceles estadounidenses apuntan a dos lotes de productos chinos. En septiembre de 2018 se impusieron aranceles del 10% sobre bienes por valor de unos 200.000 millones de dólares, y ocho meses después se elevaron hasta 25%.

El panel de la OMC dictaminó que las acciones estadounidenses violaban las normas comerciales internacionales porque solo se aplicaban a productos chinos, y que Washington no fundamentó adecuadamente su afirmación de que los productos chinos afectados con los aranceles adicionales se beneficiaron de las prácticas chinas supuestamente injustas.



RESPUESTA DE EE.UU.

El Gobierno de Estados Unidos respondió este martes que el fallo de la Organización Mundial de Comercio a favor de China en la disputa por los aranceles impuestos en 2018 y 2019 a ese país demuestra "la necesidad de una reforma" de la OMC.

"El informe de la OMC sobre la acción de Estados Unidos contra China muestra la necesidad de una reforma", dijo en un comunicado la Oficina del Representante de Comercio Exterior de EE.UU. (USTR), Robert Lighthizer, quien aseguró que la decisión no afecta los acuerdos ahora alcanzados con China a raíz de estos aranceles.

El informe, según el representante comercial estadounidense, confirma lo que el Gobierno del presidente Donald Trump "ha venido diciendo durante cuatro años: la OMC es completamente inadecuada para detener las prácticas tecnológicas dañinas de China".

La OMC emitió hoy una decisión en la que consideró excesivos y contrarios a las leyes internacionales los aranceles impuestos por Washington en 2018 y 2019, uno de los principales frentes en la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Los aranceles impuestos por EE.UU. "no son consistentes con los principios de Nación Más Favorecida de la OMC, y exceden las tarifas máximas acordadas por EE.UU." ante el organismo, subrayó la decisión tomada por un panel de expertos a petición de China, que llevó el caso ante el organismo internacional en abril de 2018.

El representante comercial estadounidense destacó, no obstante, que esta decisión no afecta los compromisos adquiridos a principios de este año entre ambos países para resolver sus disputas comerciales y que se derivaron de estas acciones.

"Es importante señalar que este informe no tiene ningún efecto sobre el histórico Acuerdo de Fase Uno entre Estados Unidos y China, que incluye compromisos nuevos y exigibles por parte de China para prevenir el robo de tecnología estadounidense", dijo Lighthizer.

También se quejó de que el dictamen haya considerado "las acciones tomadas por EE.UU. para combatir el robo generalizado y dañino de tecnología y propiedad intelectual estadounidenses por parte de China eran incompatibles con las reglas de la OMC".