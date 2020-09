Jorge Ameal defendió la postura de Boca y consideró a su equipo candidato a campeón

En medio de la verdadera batalla que están sosteniendo Boca y Libertad de Paraguay, con la Conmebol como árbitro, en la previa del partido que el jueves los enfrentará en la ciudad de Asunción por la tercera fecha de la Copa Libertadores, Jorge Amor Ameal, el titular boquense, salió a escena para explicar la posición de su club pocas horas antes de viajar.

"No queremos tener ventaja deportiva ni nada, los partidos se ganan en la cancha. Como corresponde", remarcó Ameal acerca del viaje de futbolistas PCR positivos de coronavirus, lo cual ha sido objetado con énfasis por la institución guaraní.

El alto directivo explicó algunos pormenores de la gestión realizada para tener la autorización del Ministerio de salud paraguayo: "Por recomendación de la Conmebol, nos comunicamos con el Ministerio de Salud de Paraguay y le planteamos nuestra problemática con respecto al PCR positivo habiendo pasado 14 días. Y ese Ministerio dictaminó que ellos se consideran recuperados, por lo que se permite su ingreso al país".

Sobre la sensación que tiene antes del reinicio de la Copa Libertadores, Ameal confesó: "Estoy con mucha ansiedad. Obviamente nos falta rodaje, pero es importante empezar. Confiamos mucho en nuestros jugadores, en nuestro cuerpo técnico y en todos los que están en Boca", destacó en una entrevista con TNT Sports.

El presidente aceptó también referirse a la queja elevada por Libertad, expresada primero a través de un comunicado y luego de una carta abierta: "Voy a ser honesto, ni lo vi, ni lo escuché", dijo sobre el comunicado, mientras insistió con que "los partidos se ganan y se pierden en la cancha".

Para resumir lo que tiene que ver con la delegación de jugadores para viajar a Paraguay, Ameal trató de aclarar en los siguientes términos: "Los que están en condiciones juegan y los que no, se quedan acá. Los que no completaron los 14 días, se quedan. Los que cumplieron los 14 días y los médicos consideraron que están bien, pueden viajar".

En otro tramo del diálogo, confesó que "me gustaría que Miguel Ángel Russo no viaje a Paraguay... Hablo todos los días con él, lo queremos mucho y no queremos que viaje", y sobre los numerosos contagios que hubo en la concentración boquense, dijo que esto es una pandemia, estamos estudiando la problemática de lo que nos pasó... Acá no hubo negligencia, nosotros creemos en nuestros profesionales, pasan estas cosas" y completó la explicación considerando que "debemos ser el club que más hisopados hizo".

El presidente reconoció que Boca siempre es candidato para ganar la Copa Libertadores", y que este reinicio del certamen continental "ayuda para que regrese el torneo local".