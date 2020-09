Las cotizaciones del dólar blue y turista, para arriba

Aunque sólo un peso más, el dólar blue o informal arrancó la semana en alza y fue después de varias jornadas de bajar en las “cuevas” su cotización. Se vendió a $132 en la city porteña y a $135 en nuestra ciudad.

En cuanto a los valores implícitos del dólar en las operaciones de venta de bonos (MEP) y de Contado con liquidación, los mismos cotizaron 123,21 y 130,30 pesos, respectivamente, sin mayores cambios respecto al viernes. Es que el mercado cambiario está esperando nuevas medidas del Banco Central para achicar la brecha con los oficiales a través de los nuevos bonos (ver aparte).

Mientras, la cotización del dólar para la venta al público cerró ayer en $79,24 en promedio, con una suba de 11 centavos con respecto al viernes,. Así, el dólar denominado turista con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto País o Solidario-, marcó un promedio de $ 103,01 por unidad.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense avanzó 21 centavos y finalizó la rueda en $ 75,12.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, destacó que en la rueda de ayer se observó la presencia de una oferta genuina, lo que permitió al Banco Central terminar la jornada con saldo positivo por su intervención.

El especialista estimó que la entidad monetaria se alzó con poco más de US$ 40 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 214 millones y se registraron US$ 51 millones en el sector de futuros del MAE.

“La sensación es que el equipo económico sigue confiando en que podrá mejorar la dinámica cambiaria bajando la brecha vía la venta de bonos. El gran inconveniente es que los nuevos títulos operan en niveles de 12 por ciento de tasa y venderlos podría poner presión adicional sobre los ‘spreads’”, según dijeron fuentes de una consultora al portal Ambito Financiero .

Mientras, desde que inició la cuarentena, el blue acumula un alza de $46,50 (desde los $85,50 del 20 de marzo), producto, entre otras causas, de mayores restricciones, no sólo en el Mercado Único y Libre de Cambios, sino también para las operatorias con el dólar CCL y el MEP.

Fuerte caída de la bolsa y suba del riesgo país

Mientras, el índice S&P Merval retrocedió ayer 2,67 por ciento, afectado por la mala performance de las acciones del sector bancario, en tanto que el riesgo país avanzó 1,3 por ciento hasta los 1.122 puntos básicos.

Los retrocesos de las empresas que componen el panel líder de la bolsa porteña fueron encabezados por Grupo Financiero Galicia (-5,09 por ciento); Grupo Supervielle (-4,65 por ciento); Banco Francés (-4,23 por ciento); Transportadora de Gas del Norte (-4,18 por ciento); y BYMA (-3,79 por ciento).

La única suba de la jornada fue anotada por Telecom Argentina (2,64 por ciento).

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York cerraron con mayorías de caídas lideradas por Grupo Financiero Galicia (-5,4 por ciento); Transportadora Gas del Sur (-4,9 por ciento); Banco Supervielle (-4,7 por ciento); Central Puerto (-3,7 por ciento); y Banco Macro (-3,1 por ciento).

Las alzas fueron registradas por Ternium (3 por ciento); Telecom Argentina (2,9 por ciento); Despegar (2,2 por ciento); Globant (0,6 por ciento); y Corporación América (0,5 por ciento).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares dejaron pérdidas de entre 25 y 75 centavos de dólar en promedio para toda la curva, mientras que la deuda en pesos anotó subas de entre 0,10 por ciento y 0,90 por ciento en promedio tanto para el tramo CER como para los floaters.

Buenas señales en wall street

En otro orden, en los mercados internacionales, Wall Street finalizó la sesión en verde, alentado por el acuerdo entre Oracle y TikTok, que permitiría a este último seguir operando en Estados Unidos, y por la noticia de que la farmacéutica Pfizer, una de las que desarrolla una vacuna contra el coronavirus, podría saber si su vacuna tendrá éxito a finales de octubre.

Al término de las operaciones en el NYSE, el Dow Jones sumó 1,18 por ciento; el selectivo S&P 500 progresó 1,27 por ciento; el índice Nasdaq ganó 1,87 por ciento.

De todos modos, el mercado neoyorquino está centrado también en las noticias sobre empresas de tecnología con operaciones de compras y fusiones multimillonarias.