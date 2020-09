El home banking no funcionó para la compra

El que ayer ingresó al Home Banking con intenciones de comprar dólar ahorro incluso con el 35 por ciento adicional anunciado el martes no pudo, ya que los bancos desactivaron esa opción.

La compra de dólares únicamente se puede hacer a través del canal electrónico de las entidades y no de manera presencial, por lo que al no estar disponible la operación se puede decir que no es posible comprar el dólar ahorro.

Si uno ingresaba al sitio del Banco Francés y buscaba el canal para la compra de moneda extranjera, inmediatamente la aparece un cartel advirtiendo que “esta transacción no puede ser realizada en este momento”.

Mientras que en el Home Banking del Banco Provincia directamente se eliminó la opción compra y venta de dólares entre las operaciones disponibles dentro del rubro “inversiones”.

Esta situación se da en todas las entidades bancarias y no sólo en estas dos. El Banco Central anunció que a partir de ayer se cobraría un 35 por ciento adicional a cuenta del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales a quienes adquirieran el dólar ahorro, que ya está gravado con el impuesto PAIS del 30 por ciento.