Sin “solidario” para los que cobran IFE y planes sociales

Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y otros planes sociales no podrán comprar dólares para atesoramiento, de acuerdo a las nuevas normas cambiarias fijadas el martes por el Banco Central. La normativa especifica que quienes reciben ayuda alimentaria y quienes no tengan ingresos comprobados estarán impedidos de abrir nuevas cuentas en dólares, mientras que quienes ya las tengan no podrán hacer nuevas compras. La norma busca evitar que el dinero que la Anses vuelca en medio de la pandemia no dañe a las reservas de la autoridad monetaria al aprovechar la diferencia entre la cotización oficial y la paralela. También que personas con ingresos abran cuentas para familiares a cargo o terceros con el fin de duplicar el cupo mensual.

Los detalles de las trabas para que beneficiarios del IFE, la Tarjeta Alimentar y otros beneficios sociales son parte de la Comunicación A 7105 del BCRA que establece criterios de verificación de los ingresos de las personas que abren cuentas bancarias en dólares o usan las que ya tienen. “Previo a la apertura de una caja de ahorros en moneda extranjera las entidades financieras deberán obtener evidencia de que el cliente posee ingresos consistentes”, detallaron.