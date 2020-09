Furor con la pre venta online de la Play Station 5 en los Estados Unidos

La Play Station 5 se lanzará el 12 de noviembre en los Estados Unidos, pero la pre venta online ya comenzó y la demanda es altísima. Por este motivo, Amazon ya advirtió que las entregas pueden retrasarse y hay enojos.

Un correo electrónico que la empresa de Jef Bezos envió a numerosos clientes de pedidos anticipados el viernes advierte que es posible que su consola no llegue antes de la fecha de lanzamiento Varios clientes compartieron el mensaje en las redes sociales.

"Haremos todo lo posible para entregarle el artículo lo antes posible una vez que se publique", continúa el mensaje.

El correo electrónico de Amazon continúa diciendo que los clientes pueden rastrear el estado de su pedido en su sitio web y cancelar los artículos no enviados si así lo desean, aunque es evidente que no menciona nada sobre una fecha de entrega alternativa para pedidos retrasados. No está claro si Amazon envió este correo electrónico a todos los que pre ordenaron una PS5 o solo a aquellos en ciertas regiones.

En cuanto a la Argentina, la nueva consola de Sony recién estará disponible en diciembre. La versión full (juegos digitales y físico) costará 99.000 pesos argentinos, mientras que la versión que solo permitirá juegos digitales valdrá 75.000 pesos.