En Los Hornos la mega toma ya lleva 7 meses: un censo y miedo por robos

“Tienen que tomar una medida ante de que sea tarde”, advertían, a fines de febrero pasado, los vecinos de Los Hornos. Y remarcaban “tenemos miedo de que después sea irreversible”. Y no se equivocaban: pasaron los meses, ya siete en total, y la ocupación de tierras más amplia en territorio bonaerense no ha hecho más que consolidarse. Y mientras el Gobierno avanza con un censo de las personas que se instalaron en el ex predio de Planeadores, en el barrio aseguran que desde que comenzó la toma la vida les cambió “drásticamente”.

Algunos de quienes viven en torno al enorme predio que se extiende a lo largo de 160 hectáreas, de 76 a 91 y de 141 y 153, contaron a EL DIA que por estas horas lo que más les inquieta es el aumento de la inseguridad en la zona. Distintos inmuebles, así como obras en construcción cercanas, fueron blanco de robos y vandalismo. Por caso, este diario dio cuenta de una vivienda de 84 y 153, lindera a la toma, donde desconocidos cortaron los alambrados e irrumpieron en una vivienda en construcción de la que se llevaron todo lo que había. Encima, afirman que cada vez que llaman a la Policía “no aparece”.

“Ya no vivimos tranquilos”, dijo a este diario otro vecino, quien por temor a represalias prefirió mantener en reserva su nombre. Contó que si bien en torno al predio todavía hay gendarmes que custodian los accesos, “son pocos” para semejante extensión de terrenos, por lo que los intrusos siguen ingresando.

Tanto la Gobernación como el Municipio anunciaron un plan para la construcción de un complejo habitacional en la zona, tras la cesión de las tierras del Gobierno Nacional a la Provincia, mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Se trata de 864 lotes aptos para la construcción de viviendas, de un total de 1500 previstos en todo el emprendimiento, espacios verdes y las correspondientes infraestructuras de servicios de red, incluyendo la apertura de calles internas, en continuación y articulación con la red vial existente.

Con ese fin están realizando un censo los funcionarios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, ya que, según se había dicho, las personas que “tengan interés en asentarse allí podrán acceder a un lote, que no se pueden vender ni comprar”.

Esta semana los funcionarios recorrieron el predio y conversaron con los vecinos para conocer las principales problemáticas del área, se detalló en un comunicado.

El anunciado objetivo es completar vacíos urbanos y potenciar los planes de lotes con servicios y planes de vivienda y dar respuesta a familias que se inscribieron, u otras que viven con déficits habitacionales en barrios de la zona. No obstante, se espera que no corra la misma suerte que un proyecto similar que se impulsaba en Abasto.

La usurpación, como se dijo, ya cumplió siete meses. Comenzó el 16 de febrero pasado. Desde entonces hubo desde frustrados desalojos hasta amenazas a los vecinos, disparos y venta ilegal de lotes a través de las redes sociales.