En La Plata le dan luz verde a la construcción privada pero le bajan el pulgar a los gimnasios

Podrán, después de seis meses, “volver a la obra”. La reactivación de la construcción privada, bajo estrictos protocolos, es el dato saliente, para la Región, de los anuncios de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que continuará hasta el 11 de octubre.

Todo lo demás, en principio, seguirá sin mayores cambios: La Plata permanece en fase 3.

A quienes finalmente les bajaron el pulgar es a los gimnasios, natatorios y clubes del deporte amateur, que en las últimas horas se habían entusiasmado ante versiones de que se les daría luz verde a partir del próximo lunes.

Fue el propio gobernador, Axel Kicillof, quien afirmó que en los 35 municipios que conforman el área metropolitana se habilitará la construcción privada, con transporte propio y con un protocolo acordado con los empresarios y los trabajadores.

“Vamos a permitir dos tipos de actividad: primero obras pequeñas con protocolos estrictos, transporte propio, dentro de las localidades y no más de 15 trabajadores en simultáneo de todas las especialidades”, precisó.

Y agregó que también se habilitarán “obras de mayor envergadura en las que haya peligro de derrumbe o alguna cuestión que tenga que ver con la seguridad, debido a la interrupción que sufrieron en estos seis meses”.

Poco después del anuncio, el intendente Julio Garro se refirió a la vuelta de la construcción, y en su cuenta de la red social Twitter escribió: “Celebramos el regreso de la obra privada, una medida que veníamos solicitando porque es muy necesaria para el crecimiento de la ciudad y genera puestos de trabajo. Es un gran impulso para las empresas y PyMEs platenses”.

Al respecto, fuentes municipales señalaron que en nuestra ciudad significará la reactivación de alrededor de 250 obras de mediana y gran escala que estaba paralizadas. Son, alrededor de 5.500 puestos de trabajo directos y aproximadamente 17 mil indirectos de rubros complementarios. A eso hay que sumarle las obras de viviendas particulares.

Hace dos semanas este diario publicó un extenso reportaje a referentes del sector, quienes reclamaban volver a la actividad y describían la situación como “insostenible”. El parate, en estos seis meses, fue del orden del 96 por ciento, ya que algunos obradores públicos, “muy pocos”, se mantuvieron en marcha.

¿Qué va a pasar con el resto? La apertura de gimnasios, natatorios, clubes de barrios, así como la actividad de instituciones de fútbol, básquet, hockey y otros deportes no será habilitada, debido a que en la comuna no recibieron la aprobación de las autoridades provinciales.

Si bien había un diálogo entre la comuna y los responsables de las distintas áreas y se había estructurado un protocolo, el mismo no fue autorizado y la expectativa que se había generado entre usuarios, deportistas y propietarios no será contemplada.

La Plata continúa en fase 3 y no será autoriza ninguna nueva apertura de actividades (salvo la construcción), indicaron fuentes municipales.

En muchos casos varios gimnasios, de las cadenas más importantes, habían anunciado el regreso para el lunes, cumpliendo con protocolos y autorizaciones médicas pero no lo podrán hacer.

En tal sentido, el presidente de la Liga Amateur Platense de Fútbol, Marcelo Mazzacane explicó en declaraciones periodísticas que “tenemos un protocolo consensuado con la secretaría de Salud de la Municipalidad para volver a los entrenamientos en distintas disciplinas de nuestros clubes pero desde el gobierno provincial no lo permiten”.

“Es una pena porque vemos a mucha gente en la calle haciendo actividad y sería mucho mejor que lo puedan desarrollar con otros cuidados dentro de los clubes pero no nos escuchan. No es fácil mantener los predios y sostener a los empleados. Tratamos de cumplir con la ayuda del ATP pero no nos alcanza para las cargas sociales y estamos generando deudas en ese sentido”, finalizó.

Por otro lado, no hubo anuncios de flexibilización para el sector gastronómico. Se mantendrán sí las salidas recreativas para los más chicos, aunque no están permitidas las generales. Eso, claro está, no significa que en la práctica se cumpla a rajatabla, ya que cada fin de semana los espacios verdes suelen copados por visitantes de todas las edades. Y todo indica que en la antesala de la primavera el fenómeno se va a potenciar (ver página 17).

Gastronomía Bares y restaurantes están entre los sectores que más se movilizaron en las últimas semanas para que les permitan atender en las veredas, al aire libre. Sin embargo, en los anuncios oficiales no hubo alusiones a una flexibilización de la actividad.

Servicio doméstico Por el momento el trabajo doméstico permanece entre las actividades que no se encuentran habilitadas.