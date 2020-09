Salen a la luz las imágenes de Raúl Rizzo en una fiesta, sin barbijo y en plena cuarentena

En las últimas horas se conocieron una serie de imágenes que muestran a Raúl Rizzo participando de una fiesta en plena cuarentena.

Las imágenes causaron una gran sorpresa en las redes sociales debido a que en repetidas ocasiones el actor ha hecho público su apoyo a las medidas que se han adoptado para enfrentar la pandemia del coronavirus.

De hecho, días atrás, se conoció un audio privado en el que el actor repudiaba a su colega, Luis Brandoni, por convocar a una marcha opositora en medio del aislamiento social obligatorio. Rizzo se refería a la protesta que se llevó a cabo el pasado 17 de agosto.

Ángel de Brito, a través de Los Ángeles de la Mañana fue el encargado de difundir las imágenes. Andrea Taboada explicó que el actor, que vive en el barrio de Villa Luro junto a su mujer y su hijo, había participado de una fiesta que se realizó en la calle Corvalán al 600 el día 6 de mayo.

En el clip, que aparentemente fue captado por un vecino de la zona, se puede ver a varias personas bailando, muchas de ellas disfrazadas y sin barbijo. En ese grupo se puede ver al actor bailando y también luciendo un disfraz.

“Lo que yo te digo es lo siguiente: ponían el himno nacional los vecinos y, después, ponían un poco de música. Y cada uno (bailaba) desde la puerta de su casa. No rompían ninguna cuarentena. Era como estar asomado a un balcón. En este caso no hay balcones... Sí, algunos enfrente tienen balcón. Y desde la vereda. Nada más. Eso es todo” dijo e actor al ser consultado por Taboada.

Rizzo sostuvo que “no se rompió ninguna cuarentena y no hubo ningún infectado” e hizo hincapié en que “Hace rato ya que no se hace más nada de eso. No entiendo qué es lo que buscan... ¿Qué están buscando? Porque no pasó nada, absolutamente nada. La policía alguna vez pasó y, al ver de qué se trataba y en qué condiciones se hacía, lo autorizó. No entiendo”.

Aseguró que “todas las noches se cantaba el himno como homenaje a la gente de la salud que está en la primera línea”. E insistió: “No entiendo qué es lo que buscan con esto. Realmente. Tres meses hace de eso ya. Inclusive, nosotros pensando que podía (ponerlos en riesgo)… paramos, no lo hicimos más. Pero nadie afectaba a nadie, ¿eh? En absoluto”.