Toda la intimidad de la presencia de Diego Maradona en Estancia Chica

Estaba ansioso por volver a sentir el olor a pasto, ese que tanto le gusta. De volver a caminar por el predio de Estancia Chica que tanto lo enamoró. Ya sin el cansancio de esas dos horas de viaje que tuvo que hacer hasta marzo pasado cada vez que desde su casa iba a la práctica, una mañana Diego Maradona volvió al predio de Abasto. Nadie lo esperaba por que su vuelta estaba estipulada para la semana venidera.

No le importó que el clima no fuera el mejor y tras recibir el “ok” de su médico personal, Leopoldo Luque, el técnico Tripero con la indumentaria del club arribó a la práctica.

Dejó su flamante hogar en el barrio privado y poco más de diez minutos después, ingresó al predio Mens Sana por el portón que da a la Ruta 36, acompañado por el chofer que maneja la camioneta, Maxi (seguridad) y Sebastián Sanchi (encargado de prensa).

Eran las 10:45 cuando apareció en el Campus “Carlos Timoteo Griguol”, y tras saludar a utileros, cuerpo médico y demás colaboradores se metió en la cancha 2 para charlar con sus colaboradores, Sebastián Méndez, Adrián González, el profe Hernán Castex y el entrenador de arqueros Gastón Romero.

Íntegramente vestido de azul y blanco y con un barbijo de Gimnasia, Diego saludó a los jugadores. Lógicamente su presencia generó alegría, teniendo en cuenta que no se veían desde el 13 de marzo, cuando se jugó el último partido con Banfield en el Estadio del Bosque. Es que en las prácticas que habría el lunes 16 y martes 17, el DT no estuvo presente y ya no tendría oportunidad de volver.

Ahora todo es más cómodo para el Diez, que vive a minutos del complejo tripero

Así es que Maradona observó lo que fue el segundo turno de tareas, y mientras aprovechó para caminar un poco por el césped, algo que tenía ganas de hacer desde que arrancó la pretemporada. Como se recordará, a Diego por más que dio negativo en el hisopado se le recomendó no arrancar los entrenamientos, y recién ayer transitando la cuarta semana de prácticas se hizo presente.

El reloj marcaba las 11:30 cuando Maradona comenzó a despedirse de todos, se subió a la Vans, y buscó la salida por el mismo camino que llegó por la Ruta 36. Atravesó el ingreso que actualmente fue pintado de azul y blanco por un grupo de hinchas, donde aparte de leerse “Dale Lobo”, está el escudo de Gimnasia, la cara y la firma de Diego.

Ya en horas del mediodía estuvo de nuevo en su casa donde recibió la visita y un regalo de su médico personal, Luque, que consistió en una caja de habanos.

Más allá de su vuelta a Estancia Chica, Maradona también estuvo por las redes sociales donde hizo una publicación dándole todo su apoyo al presidente de la Nación, Alberto Fernández.

Lo concreto es que a Diego se lo vio de buen ánimo, con muchos kilos de menos y ganas de volver a trabajar. Fue un primer paso, ahora los médicos seguirán indicándole cómo continuar en este proceso tan difícil en el contexto de una pandemia, pero lo importante es que Maradona volvió a Estancia Chica.