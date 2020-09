Escándalo: Rial se “comió el sapo” del positivo de Esmeralda y estallaron las redes

En la edición de ayer de “Intrusos” se vivió una jornada cargada de tensiones al momento de dar la “exclusiva” en vivo sobre el positivo de Esmeralda Mitre. El propio Jorge Rial inició su ciclo chimentero mostrando el “certificado oficial” del pasado 27 de agosto, que constataba que la actual participante del “Cantando” estaba infectada y no le había dado aviso a la producción del reality de su diagnóstico, para poder seguir participando del show.

Apenas unos minutos después, el panelista Rodrigo Lussich le advirtió al conductor de una “extraña novedad” sobre el caso y expuso que el sistema oficial en el cual se cargan los resultados de los hisopados había modificado el test de Esmeralda, que finalmente dio “negativo”.

Esta noticia provocó la furia del conductor, que no pudo disimular su indignación y estando al aire puso en duda todo: “Hasta la hora que comenzó Intrusos era positivo. Empezamos a contar esto y nueve minutos después el mismo que armó el evento ingresa al diagnóstico de Esmeralda y de detectable pasa a no detectable. O sea, de positivo pasa a negativo. Esto es rarísimo y acá se abre otro debate. O se truchó el primero o se truchó el segundo o estamos frente a errores que desconocíamos”.

El animador, desconfiando del resultado comenzó a lanzar en vivo todo tipo de preguntas y apuntó a las “autoridades”: “¿Hay una mano negra que cambia las cosas? ¿Es un error del sistema de salud?. Y, por supuesto, apuntó todos los dardos hacia la artista: “Extrañamente cuando dijimos que había novedades, Esmeralda mandó finalmente el certificado del hisopado negativo” y la trató de “irresponsable” porque si el test del 27 dio positivo, ella “se tendría que haber aislado y avisado, y eso no pasó”.

Con un tono que evidenciaba más y más su rabia, Rial cerró su “reflexión” preguntando: “¿Por qué se tardó tanto poniendo en riesgo a un montón de gente y dejando a una persona teóricamente con COVID a la buena de Dios?” y se creyó con la potestad para pedir una “investigación interna” para saber “quien metió la mano”.

Automáticamente, las redes se hicieron eco del supuesto “papelón” del “Intruso”, que se “comió una fake news” en vivo y en directo. Poco les importó a los usuarios si Mitre tenía o no coronavirus o qué había sucedido en verdad con el test y se regocijaron ante la equivocación del periodista, a quien convirtieron en tendencia.

Luego, la actriz se comunicó con “Intrusos” vía WhatsApp para aclarar que estaba “solucionando” el tema porque ese hisopado “está trucado”. Sus palabras no fueron bien recibidas en el ciclo de América y la acusaron de manejarse con “impunidad e irresponsabilidad”.

“Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando. Con la salud no se juega”, escribió luego Esmeralda en sus redes.

Pero no quedó ahí. Más tarde, en “Hay que ver” confirmaron que “hubo un error en la carga”: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se comunicó con la producción del programa, con Marcelo Tinelli, el Chato Prada y todas las autoridades de Laflia, para decir que hubo un error por parte de ellos con el documento de Esmeralda, era muy parecido al de otra persona y ellos asumen ese error. Piden disculpas y dicen que Esmeralda es no reconocible”.