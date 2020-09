Con expectativa y cierta cautela, la construcción privada espera precisiones para reactivarse

Después de seis meses con el 96 por ciento de la actividad paralizada en la Región, diferentes referentes de la construcción privada celebraron el anuncio de la reactivación de la sector aunque aún con cierta cautela, ya que aguardan precisiones sobre las obras que se podrán retomar.

En diálogo con EL DIA, Fernando Magno, titular de la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO), se refirió a los anuncios del gobernador Axel Kicillof y señaló: “Celebramos y estamos entusiasmados con la posibilidad del reinicio de las obras. Necesitábamos indefectiblemente volver a trabajar y además es muy positivo para fijar horizontes y expectativas de cómo desarrollar nuestros proyectos. Todas nuestras actividades son de largo plazo y necesitan previsión y programación”.

No obstante, el dirigente se mostró cauto, al señalar que “el anuncio fue muy ambiguo. No sabemos aún qué tipo de obras y hasta que tamaños están habilitadas”. Y subrayó que el gobernador habló “de (obras) pequeñas pero no sabemos cuál es el rango de metros cuadrados o características de obras para pequeñas”.

El dirigente de APYMECO dijo que entre el lunes y el miércoles de esta semana deberá “salir un decreto provincial, indicando y especificando las características de cuál es el ámbito real de reapertura y la municipalidad va a tener que sacar otro decreto refrendando el provincial”.

Por ese motivo, en el sector estiman que hasta ese momento no habrá mayores certezas. “Nos alegra que se abra pero seguimos con incertidumbre, no sabemos si están involucrados en la reapertura los edificios locales, que son todas obras del orden de 1.000 metros cuadrados”, dijo Magno, aunque resaltó que “desde ya celebramos que haya posibilidad del reinicio de algún tipo de obra”.

También los ingenieros

Por su parte, el presidente del Colegio de Ingenieros de la provincia (CIPBA), Norberto Beliera, se manifestó a favor de los anuncios del gobernador Axel Kicillof sobre la vuelta de la construcción.

“La reapertura progresiva de diferentes actividades de acuerdo a las posibilidades que ofrece cada etapa de la cuarentena es una muestra de planificación”, indicó el dirigente profesional.

“La construcción es una actividad que se puede desarrollar siguiendo estrictos protocolos de seguridad sanitaria, y en el caso de las grandes obras ya era necesario retomar la actividad para evitar daños estructurales”, remarcó Beliera y agregó que “hay que recordar que frente al inicio de la pandemia los proyectos se paralizaron de un día para el otro”.

Beliera consideró que “el aporte de los profesionales de la ingeniería es central” para la puesta en marcha de un programa de reactivación pospandemia.