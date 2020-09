Esperan por Lema y evalúan más salidas

Mientras el plantel albirrojo continúa con su preparación, la dirigencia aún sigue trabajando en el mercado de pases. Si bien ya llegaron cuatro refuerzos y se fueron a préstamo varios futbolistas, todavía queda tiempo por delante como para que se den más movimientos. Está claro que tras la ardua negociación por Leonardo Godoy, la única operación que queda abierta es la de Cristian Lema, hoy por hoy, una obsesión para el Pincha.

Las cartas están sobre la mesa. Ya sin Independiente y Newell´s en carrera, en nuestro país Estudiantes es la opción más fuerte para Lema, aunque Benfica de Portugal aún no “baja el martillo”, esperando alguna oferta desde otros lugares como en su momento fueron Qatar, Turquía y Estados Unidos. En el Pincha hay optimismo pero saben que todo se puede seguir dilatando: “Hasta no saber cuándo vuelve el fútbol, no podremos avanzar demasiado”, le dijo anoche a este medio un alto directivo estudiantil. Así es que no queda otra que seguir esperando a que los portugueses decidan qué harán con el zaguero.

evalúan algunos pedidos por jugadores

Por otro lado, a Estudiantes llegan pedidos de condiciones por distintos futbolistas. Algunos se descartan de plano, otros no, y se analizan y si le conviene al futbolista y al club, se hace, como ocurrió con Nahuel Estévez en las últimas horas para sumarse al Spezia de Italia. En ese sentido, hay posibilidades para el central chileno Juan Fuentes desde Estados Unidos, el juvenil lateral Facundo Mura también desde el exterior o Enzo Kalinski de Vélez.

“Hay sondeos, pero nada firme por ninguno. Igualmente, todavía quedan dos o tres semanas aún por delante”, afirmaron desde la directiva albirroja, por lo que no se descarta que los nombrados puedan terminar siendo negociados a préstamo, cuestión que está en plena evaluación por estos días, a la espera también de la fecha precisa del regreso de la actividad oficial del fútbol de primera división en nuestro país.