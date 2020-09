El coronavirus no da tregua en Argentina: 429 muertes y 8.782 contagios nuevos

Otras 429 personas murieron y 8.782 fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que son 13.482 los fallecidos y 640.147 los contagiados desde el inicio de la pandemia, mientras la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, advirtió que el aumento de la mortalidad avanza con la edad del paciente y "a expensas del sexo masculino".



El Ministerio de Salud consignó en su reporte vespertino que, del total de fallecidos, 243 son hombres: 150 residentes en la provincia de Buenos Aires; 17 en la Ciudad de Buenos Aires; 3 en la provincia de Chaco; 4 en Córdoba; 2 en Entre Ríos; 5 en Jujuy; 1 en La Rioja; 3 en Mendoza; 5 en Neuquén; 13 en Río Negro; 20 en Salta; 17 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; 1 en Tierra del Fuego y 1 en Santa Cruz.



También fallecieron 186 mujeres: 126 residentes en la provincia de Buenos Aires; 13 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 residentes en la provincia de Chaco; 1 en



Córdoba; 1 en Corrientes; 1 en Entre Ríos; 6 en Jujuy; 1 en La Rioja; 3 en Mendoza; 8 en Neuquén; 8 en Río Negro; 3 en Salta; 10 en Santa Fe y 1 en Santiago del Estero.



En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló cómo la incidencia de casos y el impacto de la mortalidad varía con respecto a la variable edad y género, al encabezar esta mañana el reporte diario de la cartera sanitaria.



La funcionaria mostró un gráfico en el que se advierte el aumento de la mortalidad según avanza la edad del paciente y "a expensas del sexo masculino".



Mientras que la letalidad es de 2,1% a nivel general en Argentina, "a partir de los 60 años empieza a aumentar marcadamente: (a los) 70 años tiene una incidencia del 10,6% en mujeres y del 16,3% en varones, arriba de 80 años es del 16,8 y 26,3 y, arriba de 90 años es del 20,2% en las mujeres y 31,2 en los varones".



Respecto de los casos, el 80% son menores de 60 años y sólo el 20% fallece.



Por ello, apeló a la solidaridad intergeneracional "para poder proteger a los que tienen más impacto en la mortalidad".



Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, dijo hoy en rueda de prensa que se observa "un descenso, por ahora sostenido" de casos de coronavirus en particular en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero advirtió que en los distritos del interior bonaerense hubo un "aumento".



Sobre la situación en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, sostuvo hoy que, "luego de un largo período de estabilidad de entre 1.100 y 1.330" nuevos casos diarios de coronavirus, en la última semana el distrito registró "un descenso de esos valores" a un rango que va entre 900 y 1.100 de promedio por día.



En este distrito, se habilitaron desde hoy las celebraciones litúrgicas en los templos con un máximo de 20 personas y con "estrictas medidas de distanciamiento y prevención" para evitar la propagación del coronavirus, se informó oficialmente.



Por otra parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó hoy que trabajará con todos los intendentes de zonas turísticas para que la provincia tenga "la mejor temporada posible" en el marco de la pandemia de coronavirus, al anunciar la creación de un Fondo Especial de 300 millones de pesos para la Reactivación Cultural y Turística en todos los municipios.



En cuanto al retorno de las clases en la ciudad de Buenos Aires, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo hoy que "no hay acuerdo" con Ciudad para "el retorno a las aulas, ni a patios y a plazas", y advirtió que sí existe "la voluntad de un trabajo mancomunado".



En tanto, Aerolíneas Argentinas confirmó seis nuevas operaciones a China para traer al país material sanitario para el Ministerio de Salud de la Nación, esta vez a la ciudad de Guangzhou, que se realizarán durante octubre próximo, informaron fuentes de la compañía.



Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó hoy a "mover cielo y tierra" para "garantizar un acceso equitativo a las pruebas diagnósticas, terapéuticas y futuras vacunas" contra el coronavirus y pidió al mundo "un enfoque común" para tratar el desafío de la pandemia.



En el plano global, las restricciones y el temor a nuevos confinamientos aumentan en Europa ante la segunda ola de coronavirus, con España como el país más afectado de la Unión Europea (UE) y Madrid como su epicentro, mientras el Reino Unido advirtió que está en un "punto crítico" y teme sumar 50.000 casos diarios para octubre, en tanto Estados Unidos roza los 200.000 muertos.



En Alemania, el ministro de Salud, Jens Spahn, advirtió sobre el peligro de que el incremento de los casos en Europa acabe afectando al país y puso a España como ejemplo de lugar donde la pandemia "no está bajo control".



En tanto, Italia reflejó en las últimas 24 horas un descenso de contagios pero un leve aumento de las muertes, y advirtió que no existe ninguna región exenta de nuevos contagios.



La cifra de casos en Francia también cayó, pero no la mayoría de los demás conceptos que miden la incidencia de la pandemia, informó la agencia nacional de salud SPF.



Grecia también sufrió hoy un fuerte repunte de los casos de coronavirus con el registro de un nuevo récord de contagios diarios,



El repunte de casos en Europa volvió a provocar inquietud en inversores, lo que se tradujo en descensos generalizados en las bolsas, entre ellas Fráncfort (4,37%), Milán (3,75%), París (3,74%), Londres (3,38%) y Madrid (también 3,38%).



En tanto, Estados Unidos rozó los 200.000 fallecidos por coronavirus, con 199.474, y sumaba 6.794.724 casos confirmados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, y seguía siendo el país más afectado por la pandemia.



India, con más de 5,4 millones de casos, le sigue a Estados Unidos y es el tercer país con más muertos por la enfermedad.



En la región, Brasil acumula 4.558.068 casos confirmados de coronavirus (13.439 en las últimas 24 horas) y 137.272 muertes por la enfermedad (377 nuevas), informó esta noche el Ministerio de Salud.

