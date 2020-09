Julián Serrano, el opositor menos pensado: "Quieren hacerte pobre para que les mendigues pan y arroz al Gobierno"

El influencer Julián Serrano sosprendió a todos al mostrarse muy crítico ante las últimas medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional. Sus dichos a través de Twitter, rápidamente, se viralizaron y generaron debate entre los usuarios.

“Hoy nos vamos a dormir 35% más pobres. Buenas noches”, escribió el pasado miércoles, aunque no quedó ahí. “Gente que dice que twitteo estas cosas porque “garpa”. Me desahogo acá porque hace años veo como los políticos (independientemente del partido que sean) hacen mierda mi patria. Y veo como mis amigos y familiares se rompen el orto laburando todo el día y no les alcanza para nada”, agregó.

Luego agregó un nuevo mensaje en sus redes sociales, el cuál generó una fuerte repercusión: "Gente acá la estrategia es muy fácil: 2+2. La idea es hacerte BIEN POBRE para que después mendigues PAN Y ARROZ al gobierno. Así, perpetuarse en el poder, con gente que q piensa q ellos son “generosos” y q los malos son los “capitalistas” q dicho sea de paso, ya se están yendo".

Gente acá la estrategia es muy fácil: 2+2

La idea es hacerte BIEN POBRE para que después mendigues PAN Y ARROZ al gobierno.

Así, perpetuarse en el poder, con gente que q piensa q ellos son “generosos” y q los malos son los “capitalistas” q dicho sea de paso, ya se están yendo — Julián Serrano (@JulianSerrano01) September 16, 2020

Seguido a eso, tuiteó: "Perdón gente si meto muchos tweets relacionados a la política, pero para mí, en este momento el que calla otorga.. no me puedo hacer el boludo viendo cómo destrozan el país que amo y voy a amar por siempre.. perdón, me dejo llevar".

En la jornada de ayer, y en relación a las críticas a los manifestantes contra el Gobierno que fueron a las marchas en autos importados, dijo: "Argentina, donde si te fue bien en la vida sos EL ENEMIGO, acá tenes que ser POBRE, si no sos pobre está muy mal. Se indignan por UN AUTO y no por el 60% de POBREZA. Que carajo te pasa. Se descansa solo".