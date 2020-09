Sofía Zamolo festejó su baby shower, subió las fotos y explotaron las redes

Sofía Zámolo generó fuertes críticas en las redes sociales al publicar imágenes del baby shower que le organizaron sus amigas antes de la llegada de su primera hija.

El fin de semana, la modelo fue sorprendida por sus amistades más cercanas con un baby shower sorpresa y varios usuarios cuestionaron a la futura mamá.

"Mis amigas de toda la vida me sorprendieron con este BabyShower. ¡Increíble! Amigas con las que crecí y me crié (algunas desde que nací) son como mi familia ya", indicó emocionada la rubia en Instagram. Y contó cómo fue el evento: "Cada una me escribió una carta, obvio que me lloré todooooo (hormonas más sensibilidad más amor puro)... hicimos zoom y recibí mucho AMOR para mí y para mi bebita".

"Gracias a todas por estar siempre en mi vida. ¡LAS AMO!", finalizó Zámolo en su posteo donde mostró fotos de los souvenirs y la decoración de la celebración. Las críticas debido a la reunión en plena pandemia no se hicieron esperar: “¿Baby Shower en cuarentena? Irresponsabilidad total (...) ¿Y los tapabocas? (…) No sé si da para postear la foto. No se puede festejar, ¿qué parte la gente no entiende?”, fueron algunos de los mensajes que recibió la publicación.