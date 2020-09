Pandemia de violencia en La Loma: golpes y dos asaltos durante la mañana

En los primeros meses del año y luego, con la cuarentena a cuestas, las entraderas siguen afectando a los vecinos de La Loma como ocurre desde hace tiempo. De enero a septiembre se cuentan varios casos, algunos más violentos que otros, como los últimos dos que tuvieron lugar ayer con cinco horas de diferencia y a pocas cuadras de distancia.

El primero fue calificado por una fuente judicial como “un hecho muy grave”. La víctima fue un contratista de 50 años al que dos delincuentes le sustrajeron el dinero que tenía para abonar los sueldos de sus empleados. Sospechan que se habría tratado de una entrega.

En tanto, el restante incidente sucedió al mediodía y tuvo como autor a un solo sujeto que, con un cuchillo, atacó a un hombre de 64 que estaba con su familia.

Recabar testimonios de testigos presenciales y conseguir imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, son dos de los elementos principales con los que los investigadores deberán trabajar para resolver los robos.

DOS PISTOLAS Y UN CUCHILLO

Faltaban algunos minutos para las 8 de la mañana, soleada y fresca. Envuelto en su campera, un hombre de 50 años sacaba la camioneta del garaje de su casa situada en 42 entre 29 y 30, ajeno a lo que ocurría en la calle. Su mente estaba puesta en lo que tenía que hacer con los 400 mil pesos que había separado y guardado en su habitación.

Nunca advirtió al auto blanco que venía rápido por 42 y frenó de repente, a metros de donde se encontraba él. Del rodado bajaron dos sujetos, aunque no se descarta la presencia de un tercero, que lo rodearon y a los gritos lo obligaron a entrar en el inmueble. Llevaban la cara cubierta y cada uno portaba un arma de fuego.

El damnificado no se resistió, pero igual recibió algunos golpes. Desde el interior su mujer lo vio ingresar y enseguida comprendió que no lo hacía solo. Los que lo acompañaban no tardaron en mostrar quiénes eran: con violentas amenazas los llevaron al cuarto donde aguardaba el botín que habían ido a buscar.

Según declaró el damnificado, le preguntaron específicamente por ese dinero. Cuando se los proporcionó, también exigieron la entrega de los celulares del matrimonio. Afuera, el vehículo los esperaba con el motor caliente y en cuestión de segundos los dos ladrones abandonaron la escena.

La Policía arribó poco después del llamado de alerta y la fiscal María Eugenia Di Lorenzo solicitó que, además del trabajo de la Científica para levantar huellas y otras pistas, “se recaben las cámaras (privadas y públicas) del área, se haga un relevamiento con los vecinos”.

En tanto, entre las 11 y las 12, en 36 entre 21 y 22, un desconocido se metió por la fuerza en una vivienda de esa cuadra y sorprendió a una familia que se preparaba para almorzar.

Se presume que el intruso no traía un arma al momento de ganar el acceso a la casa, porque lo primero que hizo fue tomar un cuchillo de la cocina para amedrentar a los moradores.

Para evitar que la situación se convierta en una tragedia, el dueño de casa no ofreció resistencia y le entregó los pocos billetes que había en su billetera. Finalmente, sin lastimar a nadie, el ladrón se fugó con 2.000 pesos, un teléfono celular y un par de zapatillas.

Las entraderas “pre pandemia” en La Loma comenzaron en enero con una banda de cinco delincuentes que usaban pasamontañas, chalecos con la inscripción de Policía y pistolas 9 milímetros, que en 29 entre 32 y 32 llevaron a cabo un asalto que no duró más que 10 minutos y le causó una pérdida millonaria a los dueños del inmueble, un hombre de 68 años y su esposa de 67. Por el caso, quedó bajo la lupa judicial la “Tetebanda”.

Un mes después, en 26 entre 43 y 44 dos malvivientes golpearon con un salvajismo inusitado a la dueña de casa y amenazaron a uno de sus hijos menores. La acción fue abortada por la Policía y ambos terminaron detenidos. Y a mediados de marzo, una mujer de 47 años regresaba a su hogar de 33 entre 22 y 23 con sus dos hijos menores cuando fue interceptada por cuatro motochorros que la encañonaron y le robaron diversas pertenencias.