Mascotas en peligro: denuncian que una mujer deja comida con veneno junto a los árboles de Plaza Malvinas

Una joven vecina de la Plaza Malvinas, en la zona de 19 y 54, denunció públicamente la presencia de una mujer a la que, aseguró, sorprendió dejando comida con veneno junto a varios árboles de la Plaza Malvinas, en una obvia acción para envenenar perros y gatos que puedan acercarse atraídos por el alimento. La chica dijo que cuando inquirió a la mujer sobre lo que estaba haciendo, ésta la insultó, amenazó y huyó en un taxi.

Constanza dejó su experiencia en su muro de la red Facebook y lo compartió con la cuenta Perros y Gatos en Adopción, Perdidos y Encontrados en La Plata y Alrededores un grupo que se ocupa de las mascotas.

"Me llamó la atención una señora mayor que andaba con una bolsa en la mano. Cuando la observo mejor veo que miraba para todos lados y se agachaba en los árboles para dejar algo y luego se volvía a agachar y dejaba algo debajo de los bancos de la plaza", contó Constanza.

"Cuando me acerqué a ver qué estaba dejando empezó a insultarme y se subió a un taxi. Cuando me acerqué a lo que había dejado vi que era carne picada con arroz con un olor fuertísimo y un color amarillento. Levanté todo lo que pude porque me pareció que era veneno. No puedo creer que exista gente así", señaló.

ELDIA.COM habló con Fernanda, una amiga de Constanza y que comparte su amor y preocupación por las mascotas. "Hay gente que hace esas cosas y no se puede creer. Yo hace un tiempo vivía en Ringuelet y también a veces aparecían perros y gatos envenanados", contó.

La mujer en cuestión fue descripta como de unos 70 años, de baja estatura, cabello gris y aspecto desaliñado que llevaba consigo una bolsa de color negro.