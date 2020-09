De madrugada y con sigilo, asaltaron dos casas en el country Haras del Sur

A los investigadores y a la fiscalía algunos detalles del asalto doble que tuvo lugar ayer por la madrugada en el barrio privado “Club de Campo Haras del Sur I”, les resultan “extraños”.

Las cámaras del lugar podrán develar ciertas “irregularidades” que tuvo el hecho, uno más de los que golpean entre los corredores de las rutas 2 y 36.

Se trató de un golpe comando en el que participaron al menos cuatro delincuentes y cuyas víctimas, dos familias cuyas casas están separadas por unos 400 metros, quedaron muy asustadas.

En el country la bronca de los vecinos con la empresa que maneja la seguridad no se hizo esperar. Además del reclamo por esa falla en el servicio, apuntan contra una situación particular: el tiempo que tardaron los asaltantes en ir de una casa a otra, una circunstancia no menor que también le hace ruido a los pesquisas. Eso y también el camino que recorrieron los ladrones para ingresar al predio.

¿Podría tratarse de otro ataque de la “banda de la maza”? Las autoridades no lo descartaron. Aunque refirieron en comunicación con este diario que la línea de investigación iría por otro rumbo, ya que, si bien está dentro de la zona de acción de la asociación delictiva, el modus operandi no encajaría del todo.

En esa sección de La Plata los grandes atracos a quinteros son moneda corriente. Los casos comprenden a barrios disímiles entre sí como Arturo Seguí, Abasto, El Peligro, Lisandro Olmos o Colonia Urquiza, pero siempre en cercanías a las rápidas vías de escape.

TRES CERCAS, CUATRO LADRONES

Las fuentes policiales indicaron que el primero de los atracos sucedió a la 1.30 de la madrugada del lunes. Se desconoce cómo llegaron los asaltantes a la campiña situada entre los kilómetros 69 y 73 de la ruta 2.

Los damnificados creen que se movilizaron a pie, al menos para ir de un inmueble al otro y en la salida “final” del barrio.

Se presume que eso será develado cuando se culmine el peritaje de las imágenes grabadas por los dispositivos de seguridad. No obstante, desde la Policía se indicó que “el personal de seguridad aseguró que sólo funciona la de ingreso”.

El club de campo está rodeado por un primer cerco perimetral alambrado, un segundo que está electrificado y un tercero que encierra el área de edificaciones.

Por lo que pudieron reconstruir los inspectores, con herramientas, hicieron un agujero en el primer alambrado.

Luego caminaron varios metros e hicieron un pozo para evitar el cerco eléctrico; después regresaron y cortaron el último obstáculo a la misma altura en la que habían creado el acceso casero inicial. ¿Sabían que en esa parte la tensión eléctrica era menor? ¿Debieron moverse porque el ruido alertó a alguien? Las preguntas forman parte de una larga lista de dudas que tienen los investigadores.

Por otra parte, una fuente judicial consultada explicó que “los cortes que hicieron en el alambrado son muy chicos como para que hayan pasado cuatro personas. Además, las víctimas dijeron que entre los delincuentes había un hombre de contextura muy robusta”.

Lo cierto es que una vez que lograron meterse en el sector de viviendas, caminaron hasta el lote 68 cuyo propietario es un hombre de 36 años que vive con su familia. Los cuatro, armados con armas cortas y largas, con los rostros cubiertos y guantes en las manos, irrumpieron en la finca y despertaron a los moradores procurando no llamar demasiado la atención. Los redujeron en segundos y, para evitar cualquier contratiempo, los maniataron con precintos plásticos. Revisaron habitaciones, cajones, muebles y se llevaron -según detallaron los portavoces oficiales- dinero, joyas y una PlayStation 4. Allí permanecieron unas dos horas aproximadamente, porque a las 3.30 atravesaron los 200 metros que separa al lote 68 de lote 22, donde se encontraba la otra víctima.

La maniobra fue la misma: despertaron al matrimonio y a la hija menor de edad. Los llevaron a una parte apartada de la casa y los ataron de pies y manos. Las amenazas fueron casi las mismas y dieron resultado. De la propiedad, a la que “dieron vuelta”, huyeron con plata, un reloj, electrodomésticos y alhajas. A los dueños de casa los dejaron atados y, entonces sí, huyeron del Haras.

Conforme señalaron los voceros, tras el alerta al 911 y la llegada de personal de la DDI y de la comisaría decimoquinta, los damnificados estaban en “estado de shock”. Por fortuna no habían sido golpeados. Se calculaba ayer que solo en dinero en efectivo, los ladrones se llevaron unos 200 mil pesos.

Al tomar conocimiento del hecho los vecinos alzaron la voz. Por su parte, los damnificados aseguran que después de haber sufrido el robo dieron aviso a la seguridad del barrio. Entre el primer episodio y el siguiente “pasaron unos 20 minutos” en los que hubo “silencio de radio”. “Llama la atención esa demora en actuar”, manifestaron.

En tanto, desde Tribunales se descartó la versión de una simulación: “De ninguna manera creemos que se trate de un ‘autorobo’. Las víctimas son eso, víctimas”. La causa fue caratulada como robo agravado y tomó intervención la UFI N° 17 a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo.

El clima de tensión se trasladó a la empresa que brinda el servicio de vigilancia en el Club