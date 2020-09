El gobierno porteño evalúa "ampliar" actividades "si los contagios siguen a la baja"

El ministro de Salud poteño, Fernán Quirós, dijo hoy que el promedio de casos de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires durante los últimos siete días fue de 900 contagios diarios, y aseguró que, "si los números se consolidan y siguen a la baja", se podrán "ampliar las aperturas (de actividades) a lugares que no sean abiertos", con protocolos y medidas sanitarias adecuadas.

"A partir de los primeros días de septiembre la curva epidémica tuvo un descenso lento pero sistemático que llega veinte días y pico", sostuvo Quirós durante una conferencia de prensa, y señaló que, si esa tendencia se mantiene, esta semana "probablemente estemos hablando de un descenso definitivo" en la jurisdicción.

"En la Ciudad la ocupación de las terapias intensivas del sector público hoy es de 54% y en el sector privado de 70%, pero también está relativamente descomprimido. El peor escenario de no poder atender a los enfermos ya no se va a dar", afirmó Quirós durante una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en la sede del Gobierno porteño.

En ese sentido, precisó que "probablemente estemos hablando de un descenso definitivo que nos lleve a una cantidad de casos diarios bien inferiores hasta que haya una solución definitiva, que puede ser una vacuna o un tratamiento".

Sin embargo, advirtió que entre ese descenso de casos "a valores razonables y la solución definitiva" van a pasar varios meses, en los cuales, según explicó, "será necesario aprender a vivir y a retomar las actividades de manera segura para que no ocurra un rebrote o la reaparición de una curva alta".