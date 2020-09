La polémica por la vuelta a clases presenciales se trasladó a las escuelas de la Provincia

La polémica por la vuelta presencial a clases escaló ayer en la Provincia. Al igual que en Capital Federal, en tres distritos gobernados por Juntos por el Cambio salieron a plantear la posibilidad de que el regreso a las escuelas sea al aire libre y con estrictos protocolos para mitigar los efectos del coronavirus. Son los casos de La Plata, Tres de Febrero y San Miguel.

En la Ciudad, el intendente, Julio Garro, propuso para el eventual retorno La República de los Niños, “que es enorme, allí podríamos trasladar con protocolos a muchísimos chicos de nuestra ciudad que quizás no tienen acceso a internet [para continuar con el ciclo lectivo a distancia]”, dijo en declaraciones radiales, mientras expresó su malestar porque “se ha propuesto identificar a los alumnos que no tienen conectividad y ni siquiera tenemos ese dato”.

Al respecto, ante la consulta de EL DIA, voceros de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia (DGCyE) informaron que en La Plata el 4 por ciento del alumnado carece de internet, pero subrayaron que la continuidad pedagógica en el marco de la pandemia no es solo virtual ya que, entre otras medidas, se distribuyeron en territorio bonaerense más 10,7 millones de cuadernillos con actividades impresas.

Con base en el censo educativo 2017, en la Ciudad son casi 7.000 los estudiantes sin conectividad entre los niveles inicial, primario y secundario, tanto del sector público como privado. Ese universo es el que, en principio, propone priorizar Garro.

En Tres de Febrero, el intendente Diego Valenzuela apunta a un grupo de 3.460 estudiantes del último año de secundaria. Incluso ayer, el alcalde participó de una prueba piloto en una escuela del distrito, junto a alumnos de 6º año que, según dijo, “piden culminar el ciclo lectivo de manera presencial y con protocolo sanitario”. La idea es que quienes deben terminar el colegio puedan hacerlo en patios, gimnasios o clubes abiertos.

Similar es el plan de Jaime Méndez para San Miguel. También con el foco puesto en los adolescentes de 6º año, manifestó la necesidad de “que las escuelas empiecen a abrir sus puertas, lo que permitiría planificar y prepararnos de cara al año que viene, para que en marzo no sea tarde”.

Puntualmente, Valenzuela y Méndez anticiparon que presentarán el proyecto a la Provincia, que es la que debe autorizarlo para luego elevarlo a la Nación, donde ya frenaron el regreso a las aulas porteñas.

En el caso de La Plata, cerca de Garro aclararon que como la competencia educativa es bonaerense, es el gobierno de Axel Kicillof el que, de considerarlo, “debe proponer una mesa de trabajo para la vuelta a las aulas. Nosotros ponemos a disposición los espacios públicos y las escuelas para garantizar un regreso seguro”.

Hasta el cierre de esta edición las propuestas municipales no habían llegado a la DGCyE, donde dijeron estar “abiertos a los planteos de los intendentes”. Agregaron que “todos queremos volver a las clases presenciales” y que, si bien hace varios meses se trabaja en los protocolos educativos, “todavía no los podemos implementar porque la situación epidemiológica no lo permite”.

Con todo, la preocupación de los alcaldes excede al ciclo lectivo 2020: “No vemos planificación. Hay quienes dicen que las clases no volverán hasta que aparezca la vacuna. Mientras, ¿qué hacemos”, lanzó Garro.