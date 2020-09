Clausuraron conocidos restobares de diagonal 74 y 10 por atender clientes en las mesas y permitir que coman adentro

Agentes de la Municipalidad de La Plata, del área de Control Ciudadano, clausuraron conocidos locales gastronómicos de la zona de diagonal 74 y 10 después de comprobar, según fuentes municipales "irregularidades" tales como la atención de clientes en mesas y sillas y permitir a clientes consumir bebidas y comidas dentro de los locales.

Los procedimientos tuvieron lugar en los locales La Trattoria y en Masse y también se notificó a otros comercios del diagonal 74 sobre la prohibición de la atención de clientes en mesas y sillas, habida cuenta que esa modalidad no responde a la denominada "take a wey plus" que implica que el cliente compra y consume fuera del local pero sin ninguna clase de contacto con personal del mismo.

"Previo a la clausura los comercios ya habían sido notificados en reiteradas oportunidades de esta misma situación y decidieron incumplir con lo autorizado", se señaló

Por violar el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (Art. 205) se iniciará un proceso de denuncia en la Justicia Federal, se explicó.